Севастова вышла в полуфинал турнира Baltic Open в Юрмале

Первая ракетка Латвии Анастасия Севастова в пятницу в четвертьфинале турнира Baltic Open со счетом 7:6 (7:3), 6:2 обыграла румынку Ирину Марию Барэ.
Севастова в рейтинге WTA занимает 11-е место и посеяна на турнире под первым номером, тогда как Барэ занимает 213-ю строчку рейтинга.
За выход в полуфинал латвийская спортсменка заработала 110 очков.
В полуфинале Севастова встретится с шестым номером турнира Анастасией Потаповой из России, которя находится в мировом рейтинге на 64-й позиции.
Для теннисисток эта встреча стала второй. В прошлом году они встречались на турнире Moscow River Cup, который в этом году перенесли в Юрмалу и назвали Baltic Open. В том матче также сильнее оказалась Севастова.
Напомним, до этого Севастова на турнире обыграла россиянку Варвару Флинку (6:1, 6:2) и словенку Далилу Якупович (6:7 (3:7), 6:2, 6:4).