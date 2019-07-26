Севастова вышла в полуфинал турнира Baltic Open в Юрмале

Севастова в рейтинге WTA занимает 11-е место и посеяна на турнире под первым номером, тогда как Барэ занимает 213-ю строчку рейтинга.

В полуфинале Севастова встретится с шестым номером турнира Анастасией Потаповой из России, которя находится в мировом рейтинге на 64-й позиции.

Для теннисисток эта встреча стала второй. В прошлом году они встречались на турнире Moscow River Cup, который в этом году перенесли в Юрмалу и назвали Baltic Open. В том матче также сильнее оказалась Севастова.