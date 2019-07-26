Пт, 26.07.2019
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Севастова вышла в полуфинал турнира Baltic Open в Юрмале

Анастасия Севастова

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Первая ракетка Латвии Анастасия Севастова в пятницу в четвертьфинале турнира Baltic Open со счетом 7:6 (7:3), 6:2 обыграла румынку Ирину Марию Барэ.

Севастова в рейтинге WTA занимает 11-е место и посеяна на турнире под первым номером, тогда как Барэ занимает 213-ю строчку рейтинга.

За выход в полуфинал латвийская спортсменка заработала 110 очков.

В полуфинале Севастова встретится с шестым номером турнира Анастасией Потаповой из России, которя находится в мировом рейтинге на 64-й позиции.

Для теннисисток эта встреча стала второй. В прошлом году они встречались на турнире Moscow River Cup, который в этом году перенесли в Юрмалу и назвали Baltic Open. В том матче также сильнее оказалась Севастова.

Напомним, до этого Севастова на турнире обыграла россиянку Варвару Флинку (6:1, 6:2) и словенку Далилу Якупович (6:7 (3:7), 6:2, 6:4).

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