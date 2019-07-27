Сб, 27.07.2019
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  • Фото: Седокова превратилась в женщину-вамп. Такой певицу вы еще не видели!

Фото: Седокова превратилась в женщину-вамп. Такой певицу вы еще не видели!

Анна Седокова

ФОТО: instagram.com/annasedokova

Популярная исполнительница Анна Седокова разместила на своей странице в Instagram фотографию сделанную во время последней фотосессии. На ней артистка предстала в дерзком образе роковой красотки.

На снимке певицу просто невозможно узнать! На плечи накинута кожаная куртка, а руки украшены накладными рукавами-татуировками. Макияж у артистки невероятно яркий и дерзкий - смоки айс, темно-алая помада с черным отливом, пирсинг на губе и кожаные аксессуары с заклепками. 

"Да или нет? Сверху или снизу? Жестко или нежно? Отвечай", - кокетливо написала под фото Седокова. 

Снимок вызвал нешуточную реакцию подписчиков. Фотография собрала почти 75 тысяч лайков. Многие фолловеры стали отвечать на вопрос певицы и рассказали о своих предпочтениях в постели. 

Ранее Анна Седокова рассказала про ее ежемесячные расходы.

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