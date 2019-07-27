Фото: Седокова превратилась в женщину-вамп. Такой певицу вы еще не видели!

Популярная исполнительница Анна Седокова разместила на своей странице в Instagram фотографию сделанную во время последней фотосессии. На ней артистка предстала в дерзком образе роковой красотки.
На снимке певицу просто невозможно узнать! На плечи накинута кожаная куртка, а руки украшены накладными рукавами-татуировками. Макияж у артистки невероятно яркий и дерзкий - смоки айс, темно-алая помада с черным отливом, пирсинг на губе и кожаные аксессуары с заклепками.
"Да или нет? Сверху или снизу? Жестко или нежно? Отвечай", - кокетливо написала под фото Седокова.
Снимок вызвал нешуточную реакцию подписчиков. Фотография собрала почти 75 тысяч лайков. Многие фолловеры стали отвечать на вопрос певицы и рассказали о своих предпочтениях в постели.