Фото: Седокова превратилась в женщину-вамп. Такой певицу вы еще не видели!

На снимке певицу просто невозможно узнать! На плечи накинута кожаная куртка, а руки украшены накладными рукавами-татуировками. Макияж у артистки невероятно яркий и дерзкий - смоки айс, темно-алая помада с черным отливом, пирсинг на губе и кожаные аксессуары с заклепками.