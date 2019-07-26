В Межапарке 18-летний парень ограбил кафе, в котором раньше работал

В кафе Terase в Межапарке произошло вооруженное ограбление. Нападавшим был 18-летний парень, который ранее в этом заведении работал, сообщает передача Degpunktā.
Молодой человек пригрозил похожим на пистолет предметом и потребовал денег. Позже оказалось, что парень угрожал пневматическим оружием, сообщил Degpunktā начальник зиемельского участка Госполиции Риги Янис Барздайнис.
Одна из сотрудниц выдала злоумышленнику требуемую сумму денег, которая составляла 100 евро.
Ограбление произошло в 17 часов, когда ресторан был полон людей. Официантки сразу же опознали грабителя и не противились его требованиям. Полиции удалось задержать парня уже ближайшей ночью.
Работу полиции основательно облегчил тот факт, что сотрудницы кафе опознали грабителя. Барздайнис отметил передаче, что подросток свою вину признал.
За вооруженное ограбление, возможно, под воздействием одурманивающих веществ, ему грозит до 15 лет лишения свободы.