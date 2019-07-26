В Германии около 50 пьяных подростков пытались вломиться в полицейский участок в Штарнберге, чтобы освободить парня, задержанного за устройство беспорядков на бале выпускников, сообщила в пятницу местная полиция.
Инцидент произошел ночью в четверг, 25 июля.
Подростки бросали бутылки в окна полицейского участка и пытались выломать входные двери. В одном окне выбили стекла. Порядок удалось восстановить только после прибытия дополнительных сил полиции из соседних городов.
Трое подростков были задержаны, их обвиняют в попытке освободить заключенного и в разрушении чужой собственности.
Вечером в четверг полиции сообщили о беспорядках на бале выпускников. На месте происшествия стражей порядка начал провоцировать и обвинять 15-летний парень, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, мероприятие от покидать отказался.
После того, как полиция его задержала, компания подростков покинула бал и пошла в полицейский участок, чтобы освободить товарища.
Полиция оценивает, выдвигать ли им обвинения в нарушении порядка.