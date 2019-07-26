Сб, 27.07.2019
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В Германии около 50 пьяных подростков пытались вломиться в полицейский участок

Иллюстративное фото.

ФОТО: Pixabay

В Германии около 50 пьяных подростков пытались вломиться в полицейский участок в Штарнберге, чтобы освободить парня, задержанного за устройство беспорядков на бале выпускников, сообщила в пятницу местная полиция.

Инцидент произошел ночью в четверг, 25 июля.

Подростки бросали бутылки в окна полицейского участка и пытались выломать входные двери. В одном окне выбили стекла. Порядок удалось восстановить только после прибытия дополнительных сил полиции из соседних городов.

Трое подростков были задержаны, их обвиняют в попытке освободить заключенного и в разрушении чужой собственности.

Вечером в четверг полиции сообщили о беспорядках на бале выпускников. На месте происшествия стражей порядка начал провоцировать и обвинять 15-летний парень, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, мероприятие от покидать отказался.

После того, как полиция его задержала, компания подростков покинула бал и пошла в полицейский участок, чтобы освободить товарища.

Полиция оценивает, выдвигать ли им обвинения в нарушении порядка.

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