Самые честные и надежные мужчины по знаку Зодиака

Иногда мы разочаровываемся в на первый взгляд надежных людях, а временами удивляемся честности и надежности тех, кто произвел негативное первое впечатление. Эксперты dailyhoro.ru советуют проверять любовную совместимость заранее, чтобы не тратить время на отношения с человеком, который этого не оценит.

Овен

Овны надежны, как швейцарские часы. Из них получаются отличные друзья, коллеги, партнеры и вторые половинки. Мужчины этого pнака - яркий пример честности, открытости и доброты.

Конечно, они способны на ложь во спасение, но все равно рано или поздно проговорятся, так что им действительно можно доверять на все сто процентов.

Кроме того, Овны очень отзывчивы. Они придут на помощь в любой ситуации, на какой бы стадии ни находились в данный момент ваши отношения.

Рак

Раки любят приврать, чтобы избежать конфликта, но по уровню надежности им нет равных.

Они никогда не будут искать отношений на стороне и изменять своей возлюбленной.

Для них любовь сакральна, поэтому они сделают все возможное, чтобы сохранить ее навечно.

Мужчины этого знака Зодиака очень внимательны и заботливы, поэтому никогда не дадут своей женщине повода переживать или чувствовать себя неполноценной.

Дева

Девы бывают скрытными, но они делают это лишь для того, чтобы оградить любимую женщину от лишних переживаний, не тревожить ее своими проблемами. Представители этого знака Зодиака ни за что не оставят свою любимую одну и не будут долго обижаться, если та поступит как-то неправильно.

Надежность этих мужчин находится на самом высоком уровне, потому что они заботятся о своей репутации больше, чем кто-либо другой.

Они обладают очень сильной эмпатией, поэтому знают, как тяжело пережить ложь или предательство. Им можно доверить любые секреты.

Скорпион

Чувство долга в Скорпионах развито, пожалуй, больше, чем в ком-либо другом. В них нет фальшивых чувств и наигранности, поэтому отношения с ними могут быть очень счастливыми. Считается, что Скорпионы относятся к ревнивым знакам Зодиака, но астрологи отмечают, что если их не провоцировать, то они не будут докучать своими постоянными проверками.

Скорпионы постоянно испытывают тревогу, если их любимая женщина далеко. Они могут этого не показывать, но их зачастую разрывают переживания.

В любви им нравятся стабильность и спокойствие, а взаимопонимание они всегда ставят на первую строчку.

Козерог

Козероги лишены самокритичности, из-за чего их женам бывает трудно. Зато они не ходят налево априори, потому что им это не нужно, да и времени на это они точно не найдут в своем плотном графике.

Козероги - это люди без дурных мыслей в голове. Они не поступают опрометчиво, потому что знают, что у всего есть свои последствия.

Честность и надежность Козерогов порождается не любовью, а здравым смыслом, но это не играет особой роли, потому что эти мужчины умеют любить и быть романтичными.