Сб, 27.07.2019
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Россию пригласили на Олимпиаду-2020

ФОТО: AFP/SCANPIX

Олимпийский комитет России (ОКР) получил официальное приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) получил официальное приглашение на Олимпийские игры-2020, которые состоятся в Токио. Об этом сообщается на сайте ОКР, пишет Lenta.ru .

По информации пресс-службы комитета, ОКР предоставлена возможность сформировать "полноценную Олимпийскую команду России", которая выступит без каких-либо ограничений. Например, спортсменам разрешили выступить на Олимпиаде-2020 под российским флагом.

Ограничения не коснутся и легкоатлетов, которым Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) разрешила принимать участие в международных соревнованиях и способных пройти олимпийский отбор.

"Количество российских легкоатлетов, имеющих такой допуск на сегодняшний день, уже превысило 120 человек и еще может увеличиться", — указано в сообщении.

Напомним, перед Олимпиадой в Пхенчхане ОКР был дисквалифицирован по результатам расследования о допинге в российском спорте. Россия выступила под нейтральным флагом, кроме того, определенные спортсмены не получили приглашение на Олимпиаду-2018. 

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