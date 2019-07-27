Россию пригласили на Олимпиаду-2020

По информации пресс-службы комитета, ОКР предоставлена возможность сформировать "полноценную Олимпийскую команду России", которая выступит без каких-либо ограничений. Например, спортсменам разрешили выступить на Олимпиаде-2020 под российским флагом.

Ограничения не коснутся и легкоатлетов, которым Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) разрешила принимать участие в международных соревнованиях и способных пройти олимпийский отбор.

"Количество российских легкоатлетов, имеющих такой допуск на сегодняшний день, уже превысило 120 человек и еще может увеличиться", — указано в сообщении.

Напомним, перед Олимпиадой в Пхенчхане ОКР был дисквалифицирован по результатам расследования о допинге в российском спорте. Россия выступила под нейтральным флагом, кроме того, определенные спортсмены не получили приглашение на Олимпиаду-2018.