Сб, 27.07.2019
Прощай герой, рыцарь, маг и волшебник! Мы, дети 90-х, будем всегда помнить и любить тебя! Раиса Смирнова, редактор раздела Звезды

Под Саласпилсом открытым пламенем горела легковушка

Иллюстративное фото.

ФОТО: LETA

В пятницу, 26 июля, в Саласпилсском крае горел автомобиль. В результате пожара пострадал человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

В пятницу утром пожарные получили информацию о том, что в Саласпилсском крае горит легковой автомобиль. Прибыв на место происшествия, сотрудники VUGD констатировали, что машина действительно горит открытым пламенем.

Перед тем как приехали спасатели местный житель пытался потушить пожар и в итоге пострадал. Он был передан медикам. 

В целом за минувшие сутки VUGD выехала на 50 вызовов, 19 из которых были связаны с тушением пожара, 22 со спасательными работами, а девять вызовов оказались ложными.

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