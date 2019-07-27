Под Саласпилсом открытым пламенем горела легковушка

В пятницу утром пожарные получили информацию о том, что в Саласпилсском крае горит легковой автомобиль. Прибыв на место происшествия, сотрудники VUGD констатировали, что машина действительно горит открытым пламенем.

Перед тем как приехали спасатели местный житель пытался потушить пожар и в итоге пострадал. Он был передан медикам.

В целом за минувшие сутки VUGD выехала на 50 вызовов, 19 из которых были связаны с тушением пожара, 22 со спасательными работами, а девять вызовов оказались ложными.