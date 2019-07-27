Воры украли велосипед биатлониста Расторгуева

В ночь на субботу, 27 июля, в Пурвциемсе воры обокрали лучшего биатлониста Латвии Андрея Расторгуева. Злоумышленники выбили заднее стекло его автомобиля и забрали велосипед спортсмена.
Биатлонист о произошедшем написал в соцсети Facebook. Он указал, что заметил пропажу в субботу утром.
"Крутой сюрприз меня ждал сегодня утром у моей квартиры в Пурвциемсе. У бусика выбито заднее стекло и украден мой велосипед Focus. На следующей неделе нужно было ехать в лагерь в горах Италии с ним, а теперь придется искать другое решение", - написал Расторгуев.
В комментариях спортсмен уточнил, что украдена модель 2018 года велосипеда Focus Raven Elite черного цвета.
Расторгуев продолжает готовиться к следующему сезону. В пятницу, 26 июля, он победил в спринте первого этапа чемпионата Латвии по летнему биатлону.
В воскресенье, 28 июля, запланированы соревнования на индивидуальной дистанции. Расторгуев планирует принять участие в чемпионате Латвии по легкой атлетике, он будет бежать дистанцию в 3000 метров.