Воры украли велосипед биатлониста Расторгуева

"Крутой сюрприз меня ждал сегодня утром у моей квартиры в Пурвциемсе. У бусика выбито заднее стекло и украден мой велосипед Focus. На следующей неделе нужно было ехать в лагерь в горах Италии с ним, а теперь придется искать другое решение", - написал Расторгуев.