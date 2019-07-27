В Южной Корее обрушился этаж в ночном клубе: пострадали участники ЧМ

В южнокорейском городе Кванджу проходит чемпионат мира по водным видам спорта. В одном из городских ночных клубах обрушился навесной этаж, в результате чего погибли два гражданина Южной Кореи пострадали 17 участников соревнований. Об этом сообщает агентство "Енхап" со ссылкой на власти Кванджу, пишет Lenta.ru .
Как отмечает ТАСС, пострадали три гражданина США, два - Новой Зеландии, по одному - Нидерландов, Италии и Бразилии.
Все спортсмены, кроме гражданина Бразилии, представляют водное поло. Шестеро из пострадавших - женщины. Все атлеты уже получили медицинскую помощь и их жизни ничего не угрожает.
Навесной этаж обрушился в 2.30 по местному времени, когда на нем находились более 100 человек. По одной из версий, конструкция просто не выдержала веса посетителей.
Международная федерация плавания (FINA) выразила сожаление в связи с произошедшим.
"[Организация] тщательно следит за ситуацией и примет все меры для обеспечения медицинской помощи в случае необходимости", — приводит заявление пресс-службы FINA Reuters.