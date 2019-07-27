В Южной Корее обрушился этаж в ночном клубе: пострадали участники ЧМ

Как отмечает ТАСС, пострадали три гражданина США, два - Новой Зеландии, по одному - Нидерландов, Италии и Бразилии.

Все спортсмены, кроме гражданина Бразилии, представляют водное поло. Шестеро из пострадавших - женщины. Все атлеты уже получили медицинскую помощь и их жизни ничего не угрожает.

Навесной этаж обрушился в 2.30 по местному времени, когда на нем находились более 100 человек. По одной из версий, конструкция просто не выдержала веса посетителей.