Госагентство занятости: за год в Латвии уменьшилось число безработных

В январе прошлого года на учете в ГАЗ был 63 121 безработный, а конце декабря - 59 588.

В прошлом году на работу устроились 63 633 зарегистрированных в агентстве безработных, в том числе 22 516 или 35,4% - после окончания одного из организованных ГАЗ мероприятий по трудоустройству.

Директор ГАЗ Эвита Симсоне отмечает, что в 2018 году ситуация в области занятости во всем ЕС имела положительные тенденции, а именно, уровень безработицы падал, увеличивалось количество рабочих мест, а занято было более 239 млн жителей стран ЕС.