Госагентство занятости: за год в Латвии уменьшилось число безработных

В течение 2018 года количество зарегистрированных безработных уменьшилось на 3533 человека, говорится в публичном годовом отчете Государственного агентства занятости (ГАЗ) за 2018 год.
В январе прошлого года на учете в ГАЗ был 63 121 безработный, а конце декабря - 59 588.
В прошлом году на работу устроились 63 633 зарегистрированных в агентстве безработных, в том числе 22 516 или 35,4% - после окончания одного из организованных ГАЗ мероприятий по трудоустройству.
Директор ГАЗ Эвита Симсоне отмечает, что в 2018 году ситуация в области занятости во всем ЕС имела положительные тенденции, а именно, уровень безработицы падал, увеличивалось количество рабочих мест, а занято было более 239 млн жителей стран ЕС.
Симсоне указала, что и в Латвии в 2018 году уровень зарегистрированной безработицы продолжал снижаться, уменьшившись в сентябре-октябре до 6,1%, что стало самым низким показателем с 2008 года.