Сб, 27.07.2019
Сжигание отходов упаковки является пройденным этапом, подобным разжиганию печи долларовыми банкнотами. Ирина Мирошник, президент международной компании по производству упаковки IMMER GROUP

Трамп построит стену на границе с Мексикой на средства Пентагона

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Дональд Трамп

ФОТО: SIPA/Scanpix

Верховный суд США заявил, что президент Дональд Трамп вправе использовать 2,5 млрд долларов из бюджета Пентагона на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом пишет BBC.

Таким образом единогласно было отменено решение федерального судьи в штате Калифорния. Он запретил финансировать строительство стены из бюджетных средств.

На своей странице в соцсети Twitter Трамп назвал решение Верховного суда крупной победой.

Трамп пообещал построить стену на границе США с Мексикой в ходе своей избирательной кампании. Как отмечает BBC, против строительства стены выступает Демократическая партия США.

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