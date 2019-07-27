Трамп построит стену на границе с Мексикой на средства Пентагона

Верховный суд США заявил, что президент Дональд Трамп вправе использовать 2,5 млрд долларов из бюджета Пентагона на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом пишет BBC.
Таким образом единогласно было отменено решение федерального судьи в штате Калифорния. Он запретил финансировать строительство стены из бюджетных средств.
На своей странице в соцсети Twitter Трамп назвал решение Верховного суда крупной победой.
Wow! Big VICTORY on the Wall. The United States Supreme Court overturns lower court injunction, allows Southern Border Wall to proceed. Big WIN for Border Security and the Rule of Law!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2019
Трамп пообещал построить стену на границе США с Мексикой в ходе своей избирательной кампании. Как отмечает BBC, против строительства стены выступает Демократическая партия США.