Соседям принца Гарри и Меган Маркл запрещено общаться с монаршей парой
Соседям герцога и герцогини Сассекских запрещено разговаривать с Меган Маркл и принцем Гарри. Как сообщает The Sun, им вручен протокол правильного поведения в общении с членами монаршей семьи.
Издание пишет, что тем людям, которые живут по соседству с герцогами, также запрещено гладить их собак, помещать в почтовый ящик Меган и Гарри письма или другие предметы, просить понянчить или даже посмотреть на малыша Арчи.
Соседи имеют право здороваться с членами монаршей семьи, однако лишь в том случае, если принц или его супруга обратились к ним первыми.
Как только эти инструкции попали в распоряжение СМИ, пара отказалась от ответственности, заявив, что протокол был придуман дворцовыми чиновниками без согласия с ними.
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