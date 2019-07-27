Сб, 27.07.2019
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Соседям принца Гарри и Меган Маркл запрещено общаться с монаршей парой
Мнение самих герцогов не в счет

Принц Гарри и Меган Маркл

ФОТО: Reuters/AFP/Scanpix

Соседям герцога и герцогини Сассекских запрещено разговаривать с Меган Маркл и принцем Гарри. Как сообщает The Sun, им вручен протокол правильного поведения в общении с членами монаршей семьи.

Издание пишет, что тем людям, которые живут по соседству с герцогами, также запрещено гладить их собак, помещать в почтовый ящик Меган и Гарри письма или другие предметы, просить понянчить или даже посмотреть на малыша Арчи. 

Соседи имеют право здороваться с членами монаршей семьи, однако лишь в том случае, если принц или его супруга обратились к ним первыми.

Как только эти инструкции попали в распоряжение СМИ, пара отказалась от ответственности, заявив, что протокол был придуман дворцовыми чиновниками без согласия с ними.  

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