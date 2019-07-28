Колыбель бобслея в СССР: что стало с легендарной трассой в Мурьяни?

77 дней, доски, золотые руки и энтузиазм "отца латвийской бобслейной школы" Роланда Упатниекса - вот и всё, что понадобилось для того, чтобы 41 год назад рядом со спортивной школой в Мурьяни появилась санно-бобслейная трасса для тренировок воспитанников.

Представляем фоторассказ о том, что стало с легендарной трассой сегодня и какое будущее её, возможно, ждёт впереди.

Роланд Упатниекс был по-настоящему одержим санным спортом. Именно с его подачи в 1978 году при спортивной школе соорудили эту деревянную трассу. Он хотел, чтобы воспитанники школы имели возможность тренироваться круглый год.

Для строительства понадобилось всего 77 дней, делали трассу своими руками из маленьких деревянных досок, помогали военные, помогали и дети.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Трасса прослужила неполных десять лет. В 1979 году было принято решение построить более современную трассу, идея была реализована в Сигулде в 1986 году, и трасса в Мурьяни стала не нужна.

В последний раз соревнования здесь прошли в 1987 году.

Однако, даже спустя 32 года, нынешний владелец трассы Харальд Бунькис не собирается от неё избавляться. Несмотря на её весьма запущенный вид.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

"Ни в жизни!", - отвечает он на вопрос, снесёт ли трассу. "Это же памятник!" - добавляет владелец.

Ежегодно он вместе с добровольцами старается территорию прибрать и "законсервировать". Он хотел бы сохранить трассу в качестве музейной ценности, однако привлечь инвестора пока не удалось.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Самоуправление проявляло интерес, но пообещало присоединиться, когда дела сдвинутся с мертвой точки.

Харальд полагает, что в будущем здесь мог бы быть спортивный музей.

Галерея: Старинная трасса в Мурьяни (2019 год)

Говоря о трассе, нельзя отдельно не подчеркнуть значимость личности Роланда Упатниекса. В середине 1970-х годов он выступал за сборную СССР по санному спорту, участвовал в зимних Олимпийских игр в Инсбруке, стал серебряный призёром Спартакиады народов СССР и вице-чемпионом национального первенства.

Кстати, во время Игр Упатниексу было 43 года и 59 дней, он стал самым возрастным участником зимних Олимпийских игр от СССР.

ФОТО: No Rolanda Upatnieka ģimenes arhīva

После окончания спортивной карьеры, в 1980-1986 годах стал великим тренером - его назначили главным тренером сборной СССР по бобслею.

Именно он сыграл ключевую роль в распространении и развитии бобслея в стране: основал секцию и федерацию бобслея, конструировал бобслейные сани, отвечал за подбор спортсменов для национальной команды.

Возглавляемая им сборная участвовала в зимних Олимпийских играх 1984 года в Сараево, и его подопечные - пара Зинтис Экманис и Владимир Александров — сенсационно завоевали там бронзовые медали.

ФОТО: No Rolanda Upatnieka ģimenes arhīva