Последвия урагана в Тукумсе: семья больше месяца живет в доме без крыши

Жительница Тукумса Инара, проживающая на улице Кулдигас 65, каждый день отправляется на чердак своего дома как на работу, так как обслуживающая дом компания не в силах привести в порядок крышу, пострадавшую в результате сильного урагана 11 июня этого года.
"Когда случается несчастье, ажиотаж огромен, помощников много, а когда эмоции стихают, о пострадавших все забывают", - рассказали жители Тукумса передаче Degpunktā.
Галерея: Сорванная ветром крыша в Тукумсе
Чувство незащищенности от дождя и возможной грозы не покидает Инару и ее семью уже неполных два месяца.
Еще в июне, когда ураган повредил кровельную конструкцию, управляющий домом символически накрыл чердак водонепроницаемой пленкой и сказал жильцам, что необходимо подождать.
Жильцы верили и ждали, но ничего не изменилось, а управляющий стал избегать разговоров о проблеме, рассказали в передаче.
Единственное, что было сделано для блага жителей - это покупка водяного насоса, однако его эффективность ничтожна, так как всю воду, затекающую на чердак, все равно приходится собирать в одно ведро, рассказали местные.
От влажности, скапливающейся на чердаке, страдает и квартира Инары. На стенах появляются разводы и плесень. В семье растут малолетние дети, и женщина считает, что они подвергаются угрозе.
Председатель правления квартирного кооператива Māja 93 рассказал, что ситуация с кровельным покрытием не так печальна, как описывает Инара.
Якобы уже и найден предприниматель, который возьмет на себя ответственность за ремонтные работы. Договоренности, однако, пока на начальной стадии.
"Есть пленка, чтобы не капало на квартиры. Чтобы их не затопило, никого не затопило и в тот ураган, к счастью. Ситуация под контролем, но вопрос о строителях есть. В Латвии, похоже, нет строителей - нет их и в Тукумсе, тех, которые были бы свободны. Нет рабочих, такая мелочь. Серьезные вложения требуются - изначально это были 9600 евро, которые мы выставили Тукумской думе, теперь они нам дали 50% от этой суммы. А сумма уже 16 000 евро", - прокомментировали в кооперативе.
Конкретного ответа о сроках начала ремонтных работ передаче Degpunktā выяснить так и не удалось.
Галерея: Туманное утро в Тукумсе после урагана