Последвия урагана в Тукумсе: семья больше месяца живет в доме без крыши

"Когда случается несчастье, ажиотаж огромен, помощников много, а когда эмоции стихают, о пострадавших все забывают", - рассказали жители Тукумса передаче Degpunktā.

Галерея: Сорванная ветром крыша в Тукумсе

Чувство незащищенности от дождя и возможной грозы не покидает Инару и ее семью уже неполных два месяца.

Еще в июне, когда ураган повредил кровельную конструкцию, управляющий домом символически накрыл чердак водонепроницаемой пленкой и сказал жильцам, что необходимо подождать.

Жильцы верили и ждали, но ничего не изменилось, а управляющий стал избегать разговоров о проблеме, рассказали в передаче.

Единственное, что было сделано для блага жителей - это покупка водяного насоса, однако его эффективность ничтожна, так как всю воду, затекающую на чердак, все равно приходится собирать в одно ведро, рассказали местные.

От влажности, скапливающейся на чердаке, страдает и квартира Инары. На стенах появляются разводы и плесень. В семье растут малолетние дети, и женщина считает, что они подвергаются угрозе.

Председатель правления квартирного кооператива Māja 93 рассказал, что ситуация с кровельным покрытием не так печальна, как описывает Инара.

Якобы уже и найден предприниматель, который возьмет на себя ответственность за ремонтные работы. Договоренности, однако, пока на начальной стадии.

"Есть пленка, чтобы не капало на квартиры. Чтобы их не затопило, никого не затопило и в тот ураган, к счастью. Ситуация под контролем, но вопрос о строителях есть. В Латвии, похоже, нет строителей - нет их и в Тукумсе, тех, которые были бы свободны. Нет рабочих, такая мелочь. Серьезные вложения требуются - изначально это были 9600 евро, которые мы выставили Тукумской думе, теперь они нам дали 50% от этой суммы. А сумма уже 16 000 евро", - прокомментировали в кооперативе.

Конкретного ответа о сроках начала ремонтных работ передаче Degpunktā выяснить так и не удалось.