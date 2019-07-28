Вс, 28.07.2019
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Последвия урагана в Тукумсе: семья больше месяца живет в доме без крыши

Foto: Vēja norautais jumts Tukumā

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

Жительница Тукумса Инара, проживающая на улице Кулдигас 65, каждый день отправляется на чердак своего дома как на работу, так как обслуживающая дом компания не в силах привести в порядок крышу, пострадавшую в результате сильного урагана 11 июня этого года. 

"Когда случается несчастье, ажиотаж огромен, помощников много, а когда эмоции стихают, о пострадавших все забывают", - рассказали жители Тукумса передаче Degpunktā. 

Галерея: Сорванная ветром крыша в Тукумсе 

Чувство незащищенности от дождя и возможной грозы не покидает Инару и ее семью уже неполных два месяца. 

Еще в июне, когда ураган повредил кровельную конструкцию, управляющий домом символически накрыл чердак водонепроницаемой пленкой и сказал жильцам, что необходимо подождать. 

Жильцы верили и ждали, но ничего не изменилось, а управляющий стал избегать разговоров о проблеме, рассказали в передаче. 

Единственное, что было сделано для блага жителей - это покупка водяного насоса, однако его эффективность ничтожна, так как всю воду, затекающую на чердак, все равно приходится собирать в одно ведро, рассказали местные.  

От влажности, скапливающейся на чердаке, страдает и квартира Инары. На стенах появляются разводы и плесень. В семье растут малолетние дети, и женщина считает, что они подвергаются угрозе. 

Председатель правления квартирного кооператива Māja 93 рассказал, что ситуация с кровельным покрытием не так печальна, как описывает Инара. 

Якобы уже и найден предприниматель, который возьмет на себя ответственность за ремонтные работы. Договоренности, однако, пока на начальной стадии. 

"Есть пленка, чтобы не капало на квартиры. Чтобы их не затопило, никого не затопило и в тот ураган, к счастью. Ситуация под контролем, но вопрос о строителях есть. В Латвии, похоже, нет строителей - нет их и в Тукумсе, тех, которые были бы свободны. Нет рабочих, такая мелочь. Серьезные вложения требуются - изначально это были 9600 евро, которые мы выставили Тукумской думе, теперь они нам дали 50% от этой суммы. А сумма уже 16 000 евро", - прокомментировали в кооперативе. 

Конкретного ответа о сроках начала ремонтных работ передаче Degpunktā выяснить так и не удалось. 

Галерея: Туманное утро в Тукумсе после урагана

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