Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 29 июля по 4 августа 2019 года
Переход от июля к августу может быть не самым легким для многих знаков Зодиака. Василиса Володина, известная российская телеведущая и астролог, поможет вам преодолеть все трудности этой недели.
Многим из нас на стыке двух месяцев придется справляться с ленью и апатией в одиночку. Не стоит надеяться на то, что все разрешится само собой. Это непростое время, в которое звезды и планеты хотят донести до нас правду и открыть нам глаза.
Предстоящие семь дней будут очень важными и даже судьбоносными для многих людей, и советы Василисы Володиной будут очень кстати.
Овен
У представителей каждого знака Зодиака есть свои скрытые возможности. У Овнов их пруд пруди, потому что эти люди одарены от природы. Теперь им придется найти в себе эти таланты и пустить их в дело, чтобы добиться наискорейшего исполнения всех желаний в любви, в делах, на работе.
Возможно, им предстоит иногда отказывать людям, потому что времени на все не хватит. Это самый драгоценный ресурс на данный момент.
В работе Овнам звезды советуют проявить терпение и не бояться критики окружающих, потому что она будет уместной. Также стоит помнить и про самокритику, так как завышенная самооценка - враг продуктивности. Представителей этого знака могут волновать вопросы, никак не связанные с их делами. Стоит посвящать время только всему самому важному, не отвлекаясь ни на что побочное.
Телец
Тельцам мешают добиваться желаемого негативные установки, которые могут обостриться в начале новой недели. Следует избегать отрицательных мыслей, а также общения с теми, кто пробуждает сомнения, страхи, критикует любые действия. Это могут быть самые близкие люди, прервать общение с которыми не получится: в таком случае придется просто пропускать их слова и замечания мимо ушей, но при этом вести себя тактично.
Тельцам можно заниматься злободневными проблемами вроде уборки, но лучше отводить для этого специальное время, не чередуя работу с побочными делами.
В любви представителям этого Земного знака стоит проявить настойчивость, причем это касается и тех, кто одинок, и тех, кто уже влюблен. Поднять себе настроение можно будет при помощи шопинга или смены обстановки.
Близнецы
Близнецам не желательно браться за все дела сразу. На этой неделе лучше быть последовательными и методичными, осторожными и расчетливыми. Звезды налаживать общение с приятными людьми. Из-за негатива станет сложнее принимать важные решения.
У представителей этого знака будет легче проходить адаптация к новым условиям.
Это значит, что проще обрести гармонию на новом месте, на новой работе, знакомиться с людьми, начинать какие-то важные проекты и дела.
На выходных можно отправиться за покупками, обновить гардероб. Главное - не поступать опрометчиво и необдуманно.
Рак
У Раков наступает весьма позитивный период, когда можно заниматься новыми делами, знакомиться с людьми. Рабочий процесс в середине недели может быть сопряжен со стрессом. Вообще на этой неделе астролог советует Ракам оставаться активными физически и больше ходить.
В общении с людьми представителям этого знака желательно помнить о том, что пустые обещания, лицемерие и ложь приводят только к ссорам и скандалам.
Что касается навязчивого мнения окружающих, то с ним придется изрядно побороться. В любви и дружбе можно предаться сентиментальности, но сильно не углубляться в прошлое, чтобы не откопать случайно старые скелеты и не начать август с минорной ноты.
Лев
Грядущая неделя обещает быть динамичной и непредсказуемой для Львов. Им стоит проявить немного осторожности и не раскрывать никому свои планы и намерения. Только ожидание и терпение помогут Львам вырвать победу из лап противника.
В любви Львам понадобится рациональный подход. Нужно искать компромиссы, быть честными, но в меру. На этой неделе удастся увидеть мир с иного ракурса
- рассмотреть в близких людях новые позитивные черты, помириться с недоброжелателями и пересмотреть свое поведение относительно окружающих.
Дева
Звезды и планеты могут предупредить Дев об опасности, но в абсолютно каждом происходящем событии видеть негатив не стоит. Можно подключить к делу интуицию, которая постоянно помогает представителям этого знака Зодиака выходить сухими из воды.
Девам необходимо оставить неизменными свои жизненные принципы. Апогеем недели станет пятница - самый позитивный день.
Звезды и планеты советуют Девам не тащить в свою жизнь и в свою душу отрицательную энергетику и избегать общения с агрессивными и негативными людьми.
Весы
Для Весов это будет шикарное время для работы в команде, взаимной помощи, на которую нельзя рассчитывать с чрезмерно расчетливыми людьми. Порой нужно и вовсе занимать оборонительную позицию, потому что на этой неделе многие могут пойти на все ради успеха.
Боевой дух Весов медленно растет и достигнет наивысшей точки только в пятницу. Это значит, что
в последний рабочий день не стоит спешить домой: предстоит полностью посвятить себя работе. Ждать у моря погоды нет ни возможности, ни средств.
Это то самое время, когда нужно быть вовлеченными во все и вся.
Скорпион
Скорпионы рискуют стать аутсайдерами, если не настроятся на позитивную волну и не начнут заботиться о делах, о своем наследии и репутации. Удача исходит не только от звезд и планет, но и от нас самих, так что нужно помнить о позитивном мышлении.
Наступает идеальный период для самоанализа, когда можно покопаться в своем прошлом и даже найти ошибки в принятых решениях.
В любовной сфере неделя должна пройти под девизом "долой плохие мысли". Можно заняться совместными делами со второй половинкой. Тем, кто сейчас в поисках, лучше не бояться говорить правду.
Стрелец
Стрельцам в начале недели следует окружать себя позитивными людьми. Завершение июля будет не самым приятным, а вот начало августа подарит им много положительных моментов и преподнесет некоторые сюрпризы. Астролог советует сфокусироваться на сфере любви и на семье: близким людям может потребоваться помощь.
В делах и на работе Стрельцов ожидают приятные изменения, но они потребуют решительности и веры в себя.
Звезды и планеты сделают представителей этого знака чуть более тревожными и нервными, но это не должно стать причиной фиаско.
Желательно сохранять физическую активность и быть в тонусе. Выходные тоже лучше провести в движении.
Козерог
На этой неделе Козерогам удастся избавиться от бытовых проблем, обойти их стороной. Это хорошее время для духовных поисков, анализа прошлых ошибок, начала амбициозных проектов на работе и в бизнесе. В общении с людьми Козерогам потребуется больше сопереживания, но при этом лучше оставлять в тайне свои личные планы. Также представителям этого знака
звезды и планеты рекомендуют держать в порядке свой дом, чтобы позитивные энергетические волны могли свободно в нем циркулировать.
Это повысит настроение и избавит от болезней или неудач. Планеты расположились таким образом, что сейчас наступает самое опасное время для любителей ставить палки в колеса и мстить.
Водолей
Самый удачный период для Водолеев - время со вторника по пятницу. В остальные дни желательно оставаться максимально позитивными. Породить неудачи могут излишний скептицизм и отсутствие веры в себя. Водолеям необходимо творить добро, не отказываясь и от решения собственных проблем.
Ступить на верный путь несложно, но на этой неделе люди могут быть неблагодарными, чрезмерно требовательными и слепыми по отношению к добрым делам.
Самый главный совет для Водолеев - переход от слов к действиям, от планирования к воплощению этих планов в жизнь. Нужно быть хладнокровными, спокойными и готовыми ко всему.
Рыбы
У Рыб может проснуться ностальгия, которая полезна для любовных отношений, брака и семьи, но не для одиноких представителей этого знака Зодиака. Мысли о прошлом могут пробудить грусть и неуверенность, а Рыбам нужны решительность и вера в себя. Это касается в первую очередь любовных дел.
В конце недели можно заняться домашними заботами - они успокоят нервы и помогут сменить обстановку. Это время идеально подходит для ремонта, переезда, генеральной уборки.
Беспорядок в доме может привести к регрессу, к потере удачи и настроения, а также внеплановым изменениям.