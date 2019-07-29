Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 29 июля по 4 августа 2019 года

Многим из нас на стыке двух месяцев придется справляться с ленью и апатией в одиночку. Не стоит надеяться на то, что все разрешится само собой. Это непростое время, в которое звезды и планеты хотят донести до нас правду и открыть нам глаза.

Предстоящие семь дней будут очень важными и даже судьбоносными для многих людей, и советы Василисы Володиной будут очень кстати.

Овен

У представителей каждого знака Зодиака есть свои скрытые возможности. У Овнов их пруд пруди, потому что эти люди одарены от природы. Теперь им придется найти в себе эти таланты и пустить их в дело, чтобы добиться наискорейшего исполнения всех желаний в любви, в делах, на работе.

Возможно, им предстоит иногда отказывать людям, потому что времени на все не хватит. Это самый драгоценный ресурс на данный момент.

В работе Овнам звезды советуют проявить терпение и не бояться критики окружающих, потому что она будет уместной. Также стоит помнить и про самокритику, так как завышенная самооценка - враг продуктивности. Представителей этого знака могут волновать вопросы, никак не связанные с их делами. Стоит посвящать время только всему самому важному, не отвлекаясь ни на что побочное.

Телец

Тельцам мешают добиваться желаемого негативные установки, которые могут обостриться в начале новой недели. Следует избегать отрицательных мыслей, а также общения с теми, кто пробуждает сомнения, страхи, критикует любые действия. Это могут быть самые близкие люди, прервать общение с которыми не получится: в таком случае придется просто пропускать их слова и замечания мимо ушей, но при этом вести себя тактично.

Тельцам можно заниматься злободневными проблемами вроде уборки, но лучше отводить для этого специальное время, не чередуя работу с побочными делами.

В любви представителям этого Земного знака стоит проявить настойчивость, причем это касается и тех, кто одинок, и тех, кто уже влюблен. Поднять себе настроение можно будет при помощи шопинга или смены обстановки.

Близнецы

Близнецам не желательно браться за все дела сразу. На этой неделе лучше быть последовательными и методичными, осторожными и расчетливыми. Звезды налаживать общение с приятными людьми. Из-за негатива станет сложнее принимать важные решения.

У представителей этого знака будет легче проходить адаптация к новым условиям.

Это значит, что проще обрести гармонию на новом месте, на новой работе, знакомиться с людьми, начинать какие-то важные проекты и дела.

На выходных можно отправиться за покупками, обновить гардероб. Главное - не поступать опрометчиво и необдуманно.

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