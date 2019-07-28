Остапенко проиграла в финале турнира Baltic Open в парном разряде

Выступившая в дуэте с теннисисткой из Казахстана Галиной Воскобоевой Остапенко со счётом 6:2, 6:7 (1:7), 6:10 уступила канадско-сербскому тандему Шэрон Фичмен и Нине Стоянович.

Теннисистки провели на корте 1 час 40 минут. За это время Стоянович и Фишман выполнили один эйс, шесть раз ошиблись при подаче и реализовали три брейк-пойнта, а их соперницы трижды подали навылет, допустили 14 двойных ошибок и сделали пять брейков.

За выход в финал турнира Остапенко заработала 180 рейтинговых очков WTA. В свою очередь Стоянович и Фишман за победу на парном турнире Baltic Open получили 280 рейтинговых очков и €9,919 призовых.

Отметим, что в этом сезоне Остапенко прошла в пять полуфиналов парных игр, а в финале, за исключением смешанных парных игр на Уимблдоне, она участвовала впервые.

Сегодня же после 19.00 в Юрмале начнётся финал одиночных игр Baltic Open, где первая ракетка Латвии Анастасия Севастова сыграет с полькой Катажиной Кава.

Соревнования подобного уровня проходят в Латвии впервые. Организатор турнира - российское маркетинговое агентство ONE SGM, ранее устраивавшее соревнования в Москве. Решение перенести их в Юрмалу было принято в прошлом году.