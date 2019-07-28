За 68 тысяч евро отремонтируют спортзал Рижского университета имени Страдиня

Информация, опубликованная IUB, свидетельствует, что упомянутая сумма указана без налога на добавленную стоимость (PVN), поэтому затраты будут больше указанных в договоре.

Победителем закупки на право ремонта спортзала стала компания Guliver.

Согласно условиям договора, теперь ООО Guliver должно провести реновацию спортзала в течение 63 дней с момента подписания договора, то есть до 25 сентября.