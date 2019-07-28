За 68 тысяч евро отремонтируют спортзал Рижского университета имени Страдиня

За 67 570 евро будет отремонтирован спортзал Рижского университета имени Страдиня, свидетельствует информация, предоставленная Бюро по надзору за закупками (IUB).
Информация, опубликованная IUB, свидетельствует, что упомянутая сумма указана без налога на добавленную стоимость (PVN), поэтому затраты будут больше указанных в договоре.
Победителем закупки на право ремонта спортзала стала компания Guliver.
Согласно условиям договора, теперь ООО Guliver должно провести реновацию спортзала в течение 63 дней с момента подписания договора, то есть до 25 сентября.
Согласно информации, опубликованной на домашней странице Firmas.lv, строительная компания Guliver была создана в конце 2011 года, а ее основной капитал составляет 10 386 евро.