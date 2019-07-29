Футбол с Владимиром Ивановым: Курземский кулак, проделки Серибы и сглаз "Метты"

Если предыдущий тур был чересчур миролюбивым со своими тремя ничьими, то 23-й тур в чемпионате Латвии по футболу среди команд высшей лиги, наоборот, оказался бескомпромиссным. Ни одного ничейного результата не было зафиксировано в матчах "Вирслиги", которые проходили в Слоке, Риге и Вентспилсе. Что он принес? Во-первых, РФШ выиграла, а значит отставание от лидера "Риги" снова сократилось до трех очков (41 очко против 38-ми). И во-вторых, опять порадовали своей игрой и результатами курземские клубы "Вентспилс" и "Лиепая", которым на этой неделе проводить матчи Лиги Европы. Оба заметно улучшили свое турнирное положение.
Предположение о том, что "Вентспилсу" не составит труда обыграть на домашнем поле "Даугавпилс", который никак не может преодолеть свой явно затянувшийся кризис, оказалось верным на все сто. Команда Игоря Клесова смогла без нервов взять очередные три очка. Но еще, как бонус, подняться на третью строчку турнирной таблицы, туда, где "желто-синих" мы больше привыкли видеть.
⏯️ VIDEO: @fkventspils_ - @BFC_Daugavpils (3:0) vārtu guvumi!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) July 28, 2019
⚽️ VEN: Raens Tālbergs (7'), Lucas Villela Rezende (65'), Helio Batista (71')#Virsliga2019 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/f2bBfSnc4g
Гол в первом тайме Райен Талбергса, точные удары во втором Лукаса Виллелы и Хелио Монтейро, сделали свое дело - 3:0. А так как днем ранее юрмальский "Спартак" на своем поле уступил со счетом 1:2 "Елгаве" (дубль в составе гостей оформил Игорь Козлов), то "Вентспилс" уже третий. А вот клуб из Латгале сваливается на восьмую позицию.
⏯️✅ VIDEO: Spēles @fkspartaks - @fkjelgava (1:2) vārtu guvumi!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) July 27, 2019
⚽️ SPA: Gints Freimanis (54')
⚽️ JEL: Igors Kozlovs (28', 77')#Virsliga2019 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/BzMGdPWPDS
Подтягивается к еврокубковой зоне и "Лиепая", которая выдала потрясающий матч на стадионе "Даугава", вырвав победу на последних минутах у "Метты" - 3:2. Причем два мяча подопечные Александра Старкова забили с 11-метровых ударов как раз под занавес встречи.
"Лиепая", кстати, в третий раз в сезоне обыгрывает "Метту", набирает 28 очков и уже пятая.
Что же случилось на стадион "Даугава"? Надо сказать, что последние минут 20 прошли при подавляющем преимуществе гостей. Гол назревал, и, кажется, аутсайдер первенства просто не выдержал такого натиска.
"Лиепая" не собиралась сдаваться и раз за разом заставляла соперника ошибаться. Дрогнул прежде всего африканец Кабело Сериба, который умудрился в двух случаях нарушать правила в своей штрафной, причем происходило это на 84-й и 90-й минутах. Во втором случае Сериба получил повторную желтую карточку, за что был удален с поля. Фантастическая развязка!
⏯️ VIDEO: @FSMETTA - @LiepajaFK (2:3) vārtu guvumi!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) July 28, 2019
⚽️ MET: Tamirlan Dzhamalutdinov (21'), Raimonds Krollis (55')
⚽️ LIE: Luiz Paulo Hilario (37', 84'), Amancio Fortes (89')#Virsliga2019 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/0VUFeWdsEf
А вот аутсайдера "Вирслиги" - "Метту", остается разве что пожалеть. Ну не везет этой команде, и даже возвращение на стадион "Даугава", судя по всему, не помогает (уже не в первый раз "меттовцы" пропускают голы на последних секундах).
Наконец, завершался 23-й тур матчем с участием РФШ и "Валмиеры", где также сбылся еще один прогноз насчет того, что ничьи тут не будет. Так и случилось - все решил гол Дарко Лемаича на 20-й минуте. В первом тайме он как минимум еще дважды обязан был добиваться успеха. Но в паре эпизодов здорово на последнем рубеже проявил себя голкипер гостей Владислав Лазарев.
Казалось бы - игра под контролем, но во втором тайме рижанам с большим трудом удалось сохранить победный счет. Достаточно упомянуть, что Вальдас Дамбраускас вынужден был провести две вынужденные замены - травмы получили тот же Лемаич и Роберт Савалниекс.
Концовка матча получилась очень напряженной и даже вратарь "Валмиеры" Лазарев оказался вблизи чужих ворот. Но все старания оказались напрасными - "Валмиера" опускается на шестое место, то есть все ближе к подвалу турнирной таблицы, после 20 игр имея удивительную разницу забитых и пропущенных мячей (18:18).
⏯️ VIDEO: Spēles @RFSDaily - @vgvia_futbols (1:0) vārtu guvums.— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) July 28, 2019
⚽️ Darko Lemajic (20')#Virsliga209 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/hTPZIZ8R3R
Итак, что мы имеем под занавес третьего круга? "Рига" снова не может чувствовать себя в безопасности. Команда Михаила Конева этот тур пропускала, чем РФШ тут же воспользовалась (разница в три очка уже не кажется такой громадной). Курземцы не сбавляют обороты - "Вентспилс", продливший свою беспроигрышную серию до пяти матчей (три победы и две ничьи), уже третий, а "Лиепая" - пятая. "Даугавпилс" застрял внизу, как и "Метта", которая кажется, приватизировала себе девятое место.
Знаете, уже есть такое стойкое ощущение, что турнирная таблица очевидно делится на три фракции: верхушка - это дуэль за чемпионский титул "Риги" и РФШ, далее - серединка, то есть борьба за еврокубковую зону (в этой компании - два курземских клуба, "Спартак" и, при определенном раскладе, еще и "Валмиера"), наконец, подвал, где помимо "Даугавпилса" и "Метты", есть еще не теряющая надежд забраться повыше "Елгава". Но главное здесь в том, что везде есть интрига - ничего еще не ясно.