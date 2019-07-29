Футбол с Владимиром Ивановым: Курземский кулак, проделки Серибы и сглаз "Метты"

Предположение о том, что "Вентспилсу" не составит труда обыграть на домашнем поле "Даугавпилс", который никак не может преодолеть свой явно затянувшийся кризис, оказалось верным на все сто. Команда Игоря Клесова смогла без нервов взять очередные три очка. Но еще, как бонус, подняться на третью строчку турнирной таблицы, туда, где "желто-синих" мы больше привыкли видеть.

Гол в первом тайме Райен Талбергса, точные удары во втором Лукаса Виллелы и Хелио Монтейро, сделали свое дело - 3:0. А так как днем ранее юрмальский "Спартак" на своем поле уступил со счетом 1:2 "Елгаве" (дубль в составе гостей оформил Игорь Козлов), то "Вентспилс" уже третий. А вот клуб из Латгале сваливается на восьмую позицию.

Подтягивается к еврокубковой зоне и "Лиепая", которая выдала потрясающий матч на стадионе "Даугава", вырвав победу на последних минутах у "Метты" - 3:2. Причем два мяча подопечные Александра Старкова забили с 11-метровых ударов как раз под занавес встречи.

"Лиепая", кстати, в третий раз в сезоне обыгрывает "Метту", набирает 28 очков и уже пятая.

Что же случилось на стадион "Даугава"? Надо сказать, что последние минут 20 прошли при подавляющем преимуществе гостей. Гол назревал, и, кажется, аутсайдер первенства просто не выдержал такого натиска.

"Лиепая" не собиралась сдаваться и раз за разом заставляла соперника ошибаться. Дрогнул прежде всего африканец Кабело Сериба, который умудрился в двух случаях нарушать правила в своей штрафной, причем происходило это на 84-й и 90-й минутах. Во втором случае Сериба получил повторную желтую карточку, за что был удален с поля. Фантастическая развязка!

А вот аутсайдера "Вирслиги" - "Метту", остается разве что пожалеть. Ну не везет этой команде, и даже возвращение на стадион "Даугава", судя по всему, не помогает (уже не в первый раз "меттовцы" пропускают голы на последних секундах).