У Навального диагностировали крапивницу: волосы политика отправят на анализы в Европу

"Навальный поступил в приемное отделение больницы около 11 утра в воскресенье. Он был осмотрен врачом-терапевтом, который поставил ему предварительный диагноз "генерализованная аллергическая реакция по типу ангионевротического отека "крапивницы", - сообщил агентству врач терапевтического отделения Эльдар Казахмедов.

Врач указал, что Навального осмотрел и проконсультировал главный иммунолог-аллерголог Москвы. Иммунолог поставила оппозиционеру диагноз "контактный дерматит в области лица и ангиоотек параорбитальной области". Отмечается, что именно это привело к отекам и высыпаниям на лице.

По словам Казахмедова, оппозиционер чувствует себя лучше и в понедельник, 29 июля, будет решаться вопрос о его выписке.

Врач отказался сообщать жене и адвокату Навального диагноз оппозиционера, написала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в Twitter.

Врач Эльдар Казахмедов отказался сообщать диагноз жене и адвокату Алексея, но почему-то дал развёрнутый комментарий Интерфаксу и неопознанному мужчине в штатском, который руководил полицейскими pic.twitter.com/RV4jHk1EzZ — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) July 28, 2019

Как рассказала в интервью "Дождю" врач Навального Анастасия Васильева, футболка и волосы оппозиционера будут отправлены на независимую экспертизу, вероятно, в Европу.

Васильева также написала в Facebook, что лечащих врачей Навального допустят к нему в палату для проведения осмотра и консультации.

Ранее сообщалось, чтолечащие врачи Навального, посетившие его в московской больнице, не исключают "токсическое повреждение кожи и слизистых" оппозиционера "неизвестным химическим веществом".

Напомним, 24 июля Алексея Навального задержали у подъезда своего дома. В тот же день суд Москвы приговорил оппозиционера к 30 суткам административного ареста на основании протокола, составленного по факту повторного нарушения правил проведения митинга из-за акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которая прошла в Москве 27 июля.

Утром 28 июля политика госпитализировали в больницу имени Виноградова в Москве с диагнозом "острая аллергическая реакция". Он находится в больничной палате под охраной полицейских.