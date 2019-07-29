В США на фестивале чеснока произошла стрельба: три человека погибли

Гилрой находится на юго-востоке от Сан-Франциско. В целом фестиваль в калифорнийском городе посетили более 100 000 человек. Завершающим днем мероприятия было воскресенье. Брако признал, что информация о числе жертв пока является предварительной.

"Отдел полиции Гилроя и вся община выражает свои соболезнования жертвам стрельбы, произошедшей во время фестиваля чеснока", - говорится в сообщении полиции в Twitter.

Сообщается, что стрелок был белокожим, его возраст составлял около 30-40 лет. Об этом телеканалу NBC рассказала очевидица. По ее словам, он стрелял во всех направлениях и не целился в кого-то конкретного.