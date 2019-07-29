Ринкевич вернулся из Минска: Беларусь готова увеличить транзит нефтепродуктов через Латвию

По словам министра, транзит нефтепродуктов может быть увеличен после реконструкции Новополоцкого нефтеперерабатывающего завода.

Ринкевич отметил, что с белорусской стороны чувствуется желание развивать экономическое сотрудничество с Латвией.

Министр иностранных дел Латвии на прошлой неделе встречался в Минске с президентом Беларуси Александром Лукашенко и министрами правительства.

Он подчеркнул, что Беларусь является важным внешнеторговым партнером Латвии, особенно в сфере транзита и логистики.