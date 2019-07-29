Пн, 29.07.2019
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  • Ринкевич вернулся из Минска: Беларусь готова увеличить транзит нефтепродуктов через Латвию

Ринкевич вернулся из Минска: Беларусь готова увеличить транзит нефтепродуктов через Латвию

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Эдгар Ринкевич

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Беларусь готова увеличить транзит нефтепродуктов через Латвию, рассказал после визита в соседнюю страну на телеканале LNT министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

По словам министра, транзит нефтепродуктов может быть увеличен после реконструкции Новополоцкого нефтеперерабатывающего завода.

Ринкевич отметил, что с белорусской стороны чувствуется желание развивать экономическое сотрудничество с Латвией.

Министр иностранных дел Латвии на прошлой неделе встречался в Минске с президентом Беларуси Александром Лукашенко и министрами правительства.

Он подчеркнул, что Беларусь является важным внешнеторговым партнером Латвии, особенно в сфере транзита и логистики.

"Мы хотим расширять сотрудничество, увеличивая объемы и ассортимент перевозимых грузов. Латвия видит потенциал для сотрудничества с Беларусью в рамках Евразийского транспортного коридора, и мы предлагаем латвийскую транзитную инфраструктуру для обслуживания грузов индустриального парка "Великий камень"", - сказал Ринкевич.

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