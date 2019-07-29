Ринкевич вернулся из Минска: Беларусь готова увеличить транзит нефтепродуктов через Латвию

Беларусь готова увеличить транзит нефтепродуктов через Латвию, рассказал после визита в соседнюю страну на телеканале LNT министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.
По словам министра, транзит нефтепродуктов может быть увеличен после реконструкции Новополоцкого нефтеперерабатывающего завода.
Ринкевич отметил, что с белорусской стороны чувствуется желание развивать экономическое сотрудничество с Латвией.
Министр иностранных дел Латвии на прошлой неделе встречался в Минске с президентом Беларуси Александром Лукашенко и министрами правительства.
Он подчеркнул, что Беларусь является важным внешнеторговым партнером Латвии, особенно в сфере транзита и логистики.
"Мы хотим расширять сотрудничество, увеличивая объемы и ассортимент перевозимых грузов. Латвия видит потенциал для сотрудничества с Беларусью в рамках Евразийского транспортного коридора, и мы предлагаем латвийскую транзитную инфраструктуру для обслуживания грузов индустриального парка "Великий камень"", - сказал Ринкевич.