Пн, 29.07.2019
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Как Gran Turismo гостил в Риге: парад эксклюзивных машин в Бикерниеки

"Gran Turismo Baltica"

ФОТО: Ekrānuzņēmums

В этот уик-энд, с 26 по 28 июля, в Риге прошел мировой тур Gran Turismo. Напомним, в первый же день один из эксклюзивных  автомобилей попал в аварию, но это не омрачило общего праздника!

Отметим, Gran Turismo - это клуб владельцев эксклюзивных автомашин, который насчитывает около 4800 участников по всему миру.

В этом году в рамках мирового тура к нам приехали более 70 автомашин и участников клуба.

Среди участников мероприятия были замечены такие красавцы, как Lamborghini Aventafor, Lamborghini Huracan Performante, Ferrari 488 Spider, Ferrari 430 Scuderia, Porsche 991 GT RS. 

Подробнее смотрите в нашей подборке!

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Dodge Viper🔺.

A post shared by ᴇsᴛᴏɴɪᴀ | ᴄᴀʀᴘʜᴏᴛᴏɢʀᴀᴘʜʏ (@sv_carphotography) on

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