Как Gran Turismo гостил в Риге: парад эксклюзивных машин в Бикерниеки

В этот уик-энд, с 26 по 28 июля, в Риге прошел мировой тур Gran Turismo. Напомним, в первый же день один из эксклюзивных автомобилей попал в аварию, но это не омрачило общего праздника!
Отметим, Gran Turismo - это клуб владельцев эксклюзивных автомашин, который насчитывает около 4800 участников по всему миру.
В этом году в рамках мирового тура к нам приехали более 70 автомашин и участников клуба.
Среди участников мероприятия были замечены такие красавцы, как Lamborghini Aventafor, Lamborghini Huracan Performante, Ferrari 488 Spider, Ferrari 430 Scuderia, Porsche 991 GT RS.
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