Франческо Манджиякаперо - профессиональный эскортник из Неаполя, Италия. Ему не стыдно за свою работу - Франческо даже написал книгу о своем опыте. Порталу "Vice" он рассказал о своих клиентах, заброшенной профессии юриста и случае, когда клиент заплатил, чтобы убраться у него дома.

Как ты стал профессионалом в сфере эскорта?

После получения ученой степени в области юриспруденции в течение нескольких месяцев я работал стажером в юридической фирме, но быстро понял, что это тяжелая работа, с низким уровнем дохода и без гарантии профессионального роста. В какой-то момент у меня в голове возникла мысль о попытке стать профессионалом эскортником. Это может звучать безрассудно, но меня никогда особо не пугало то, что обо мне думают другие.

Каким был твой первый рабочий опыт?

Первый раз был незапланированным. Как-то один человек, с кем я не стал бы спать бесплатно, предложил мне деньги за время, проведенное вместе. Он был адвокатом и предложил за 20 минут в постели столько, сколько в то время я зарабатывал за месяц. Моей главной мотивацией были не деньги - я сделал это, чтобы повысить свою самооценку.

Вскоре я понял, что в этой сфере можно хорошо зарабатывать, но у людей есть своего рода "срок годности". Мне было почти 30 лет, и я понял, что больше не могу терять время. Я разместил объявление в интернете, и вскоре появились и первые предложения.

Типичный клиент - кто он?

Такого нет. Все мои клиенты из разных социальных слоев, разных возрастных групп, семейного положения, профессий и сексуальных предпочтений. Это счастливые одинокие люди, гомосексуалисты или гетеросексуалы. Ко мне приходят женатые пары, пары с друзьями и даже пары с другими работниками сферы эскорта. Правда, стоит отметить, что мужчины интересуются чаще.

Как обычно проходит такая "встреча"? Нет ли неловкости, когда приходит время клиенту расплачиваться?

Я всегда стараюсь установить приятные отношения. Я часто притворяюсь, что верю в их вымышленные образы. Самое главное, на мой взгляд, это слушать и заставлять их чувствовать себя особенными, в центре внимания. Многие говорили мне, что я лучше их психотерапевтов.

То, как человек оплачивает мои услуги, обычно многое говорит о характере клиента. Более раскованные обычно платят так, как если бы они оплачивали парковку, а застенчивые дают деньги, словно это подарок - это меня раздражает, потому что я работал, чтобы получить эти деньги. Романтики склонны оставлять деньги в конверте с какой-нибудь запиской. Есть также клиенты, которые предпочитают кинуть деньги на стол или просто сунуть мне в карман.

Что делать, если клиент не выглядит сексуально привлекательным?

Я не пользуюсь никакими лекарствами для сексуального возбуждения, поэтому прелюдия и моя собственная фантазия играют особенно важную роль. Стоит признать, я не могу вспомнить случаи, когда мой клиент был действительно красив, потому что голову не покидают мысли, что мне за это платят.

Вы когда-нибудь соглашались на секс без презерватива?

В большинстве случаев клиенты сами беспокоятся о безопасности, поэтому мне обычно не предлагают что-то подобное. Я всегда занимаюсь безопасным сексом - - не думаю, что есть смысл рисковать.

Какая была самая странная просьба от клиента?

Несмотря не то, что я занимаюсь этим делом уже много лет, я все еще поражаюсь сексуальным фантазиям некоторых людей, главным образом потому, что они даже не связаны с самим половым актом. Однажды клиент пришел в подгузнике, другой принес домой использованный презерватив после нашей встречи. Или, например, однажды клиент даже заплатил мне за возможность сделать за меня мою домашнюю работу! Ну, и, конечно, есть люди, которые платят, чтобы их избили или унизили иным образом.

Как установить цену на определенную услугу?

У меня нет фиксированного прайс-листа - я принимаю максимальную сумму, которую клиент готов заплатить. Это моя бизнес-модель. В какой-то момент я начал презентовать себя, как "лучший на рынке", и теперь я делаю все возможное, чтобы действительно достичь этого статуса. Клиенту гораздо важнее качество обслуживания, а не длина или ширина, и я полагаю, что могу это предложить.

Сложно ли иметь романтические отношения с такой профессией?

Это может быть сложно. Я уверен, что большинство людей охотнее выберет партнера, который в тайне будет изменять, чем того, кто открыто признает, что моногамия является устаревшей идеей, и истинное доверие заключается во взаимной честности и уважении. Я пытался начать отношения несколько раз, но пока у меня ничего не получалось. Может быть, когда-нибудь я встречу правильного человека. Это случается со многими. Надеюсь, я не буду так занят работой, что не замечу, как это произойдет.

Чем вы планируете заниматься после?