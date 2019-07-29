"Хартли - жёсткий и много ругается": легендарный хоккеист Каменский рассказал о работе с канадцем

"Хартли тренер одного сезона? Он и впрямь долго нигде не задерживался. Я ведь тоже играл под руководством Хартли в "Колорадо", когда мы Кубок Стэнли завоевали.

Он жёсткий, знает подход к каждому игроку, любит дисциплину, задор на тренировках, даёт повышенные нагрузки, позволяет импровизировать только в зоне нападения, у него всё расписано на долгое время вперёд. Опять-таки неплохой психолог. Тренер с харизмой.

Ругается ли он? Ещё как. И мне от него доставалось. Правда, один на один", - приводит слова Каменского издание "Советский спорт".

Отметим, в настоящее время Хартли тренирует "Авангард" - он возглавил клуб летом 2018 года. Под его руководством команда во второй раз в своей истории дошла до финала Кубка Гагарина.

В свою очередь в 2001 году Хартли выиграл Кубок Стэнли, будучи наставником "Колорадо Эвеланш". Каменский ушёл из "Колорадо" в 1999-м, а в 1996-м выигрывал Кубок Стэнли ещё без Хартли.