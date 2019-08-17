Десять фильмов о спорте, которые нужно посмотреть на выходных

1. "Борг/Макинрой" (Borg/McEnroe)

В ролях: Стеллан Скарсгард, Шайа Лабаф, Сверрир Гуднасон и другие.

Для начала картина о теннисе. Латвия и теннис пока на "вы", хотя наши теннисистки Алена Остапенко и Анастасия Севастова уже совершили несколько побед, чтобы популяризировать этот вид спорта в нашей стране. Но этот фильм совсем не о патриотизме, а скорее о характере. О том, каким надо быть волевым человеком, чтобы достичь победы и войти в легенды спорта.

2. "Гонка" (Rush)

В ролях: Крис Хемсворт, Даниэль Брюль, Оливия Уайлд, Александра Мария Лара и другие.

Захватывающая спортивная драма. Formula-1 состязание для настоящих мужчин со стальными нервами. Что значит отбросить страх и нестись вперед на безумной скорости? Что важнее победа или уважение? Победителей все любят, или же нет? Возможна ли дружба между соперниками? На все эти вопросы отвечает этот фильм, который снят на реальных событиях.

3. "Легенда № 17"

В ролях: Данила Козловский, Светлана Иванова, Олег Меньшиков, Борис Щербаков, Нина Усатова и другие.

"Легенда № 17" - это российский художественный фильм про путь к славе советского хоккеиста Валерия Харламова. В картине также рассказывается и о первом матче "Суперсерии СССР — Канада" (1972). Фильм вошел в список 100 главных русских фильмов 1992—2013 годов по версии журнала "Афиша". Как и любой хороший спортивный фильм он держит в напряжении до самого конца, хотя финал хорошо известен.

4. "Пазманский дьявол" (Bleed for This)

В ролях: Майлз Теллер, Аарон Экхарт, Кэти Сагал и другие.

Картина основанная на реальных событиях. Она рассказывает об одном из наиболее выдающихся чемпионов по боксу — Винни Пациенца по прозвищу "Пазманский дьявол". Главный герой на вершине своего успеха попадает в аварию, врачи считают, что он больше не сможет ходить, но Винни не сдается. Он делает все, чтобы встать на ноги и возвращается на ринг.

5. "Русская пятёрка" (The Russian Five)

Это документальный фильм 2018 года о легендарных советских хоккеистах, которые уехали играть в НХЛ. Это не просто стандартная документалка. Картина снята так, что местами наворачиваются слезы, а эмоции и сюжетные моменты так не передаст ни один художественный фильм. В "Русской пятерке" много архивных снимков, кадров и фрагментов интервью. Даже если вам не очень нравится хоккей, вам будет интересно узнать, как любовь к нему может изменить жизнь пяти советских парней на 180 градусов. Это реальная история Сергея Фёдорова, Вячеслава Фетисова, Владимира Константинова, Вячеслава Козлова и Игоря Ларионова.

6. "Боец" (the Fighter)

В ролях: Марк Уолберг, Кристиан Бейл, Джек Макги, Мелисса Лео, Эми Адамс и другие.