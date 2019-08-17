Десять фильмов о спорте, которые нужно посмотреть на выходных

Русский TVNET предлагает вашему вниманию десять фильмов посвященных спорту, которые будут интересны даже тому, кто совершенно ничего не понимает в сетах, буллитах и овертаймах. Примечательно, что все десять картин основаны на реальных событиях.
1. "Борг/Макинрой" (Borg/McEnroe)
В ролях: Стеллан Скарсгард, Шайа Лабаф, Сверрир Гуднасон и другие.
Для начала картина о теннисе. Латвия и теннис пока на "вы", хотя наши теннисистки Алена Остапенко и Анастасия Севастова уже совершили несколько побед, чтобы популяризировать этот вид спорта в нашей стране. Но этот фильм совсем не о патриотизме, а скорее о характере. О том, каким надо быть волевым человеком, чтобы достичь победы и войти в легенды спорта.
2. "Гонка" (Rush)
В ролях: Крис Хемсворт, Даниэль Брюль, Оливия Уайлд, Александра Мария Лара и другие.
Захватывающая спортивная драма. Formula-1 состязание для настоящих мужчин со стальными нервами. Что значит отбросить страх и нестись вперед на безумной скорости? Что важнее победа или уважение? Победителей все любят, или же нет? Возможна ли дружба между соперниками? На все эти вопросы отвечает этот фильм, который снят на реальных событиях.
3. "Легенда № 17"
В ролях: Данила Козловский, Светлана Иванова, Олег Меньшиков, Борис Щербаков, Нина Усатова и другие.
"Легенда № 17" - это российский художественный фильм про путь к славе советского хоккеиста Валерия Харламова. В картине также рассказывается и о первом матче "Суперсерии СССР — Канада" (1972). Фильм вошел в список 100 главных русских фильмов 1992—2013 годов по версии журнала "Афиша". Как и любой хороший спортивный фильм он держит в напряжении до самого конца, хотя финал хорошо известен.
4. "Пазманский дьявол" (Bleed for This)
В ролях: Майлз Теллер, Аарон Экхарт, Кэти Сагал и другие.
Картина основанная на реальных событиях. Она рассказывает об одном из наиболее выдающихся чемпионов по боксу — Винни Пациенца по прозвищу "Пазманский дьявол". Главный герой на вершине своего успеха попадает в аварию, врачи считают, что он больше не сможет ходить, но Винни не сдается. Он делает все, чтобы встать на ноги и возвращается на ринг.
5. "Русская пятёрка" (The Russian Five)
Это документальный фильм 2018 года о легендарных советских хоккеистах, которые уехали играть в НХЛ. Это не просто стандартная документалка. Картина снята так, что местами наворачиваются слезы, а эмоции и сюжетные моменты так не передаст ни один художественный фильм. В "Русской пятерке" много архивных снимков, кадров и фрагментов интервью. Даже если вам не очень нравится хоккей, вам будет интересно узнать, как любовь к нему может изменить жизнь пяти советских парней на 180 градусов. Это реальная история Сергея Фёдорова, Вячеслава Фетисова, Владимира Константинова, Вячеслава Козлова и Игоря Ларионова.
6. "Боец" (the Fighter)
В ролях: Марк Уолберг, Кристиан Бейл, Джек Макги, Мелисса Лео, Эми Адамс и другие.
Это фильм основанный на реальной истории двух братьев-боксёров — действующего и бывшего. Они вместе борются за завоевания мирового чемпионского титула. Исполнители ролей второго плана - Кристиан Бейл и Мелисса Лео — за актёрские работы в ленте удостоились премий "Оскар" и "Золотой глобус".
7. "Али" (Ali)
В ролях: Уилл Смит, Джейми Фокс, Джон Влйт, Марио Ван Пиблз и другие.
Картина о легендарном боксере Мохаммеде Али. Имевший тогда еще имя Кассиус Клей он смело и яро переписал спортивную историю для афроамериканцев. Уже тогда он был уверен, что он самый великий боксёр всех времён.
8. "Гол!" (Goal!)
Единственное, что ты любишь в жизни - это футбол. Ты мечтаешь, что однажды будешь играть профессионально. Отец главного героя скептически настроен к талантам сына. Даже после того, как он уезжает для проб в команду Newcastle United. Невероятно душевный, трогательный и захватывающий фильм о футболе. Конечно в картине появятся и мировые звезды футбола. У фильма есть продолжения, но остальные части не так хороши, как первая.
9. "Пеле: Рождение легенды" (Pelé: Birth of a Legend)
В ролях: Кевин де Паула, Леонардо Лима Карвальо, Сеу Жоржи и другие.
Это захватывающая биографическая драма об одном из самых величайших игроков в истории футбола - Пеле. С самых ранних лет он шел к своей мечте. Фильм расскажет о детстве футболиста, вплоть до победы на первом этапе Кубка мира в Швеции, когда ему было всего семнадцать лет. Это картина о том, что за каждым успехом стоит огромный труд, железная воля и твердая вера в себя.
10. "Рокки" (Rocky)
В ролях: Сильвестр Сталлоне, Талия Шайр, Бёрт Янг, Карл Уэзерс, Бёрджесс Мередит и другие.
Художественный фильм по сценарию Сильвестра Сталлоне, который получил несколько продолжений. Картина получила три "Оскара" и один "Золотой глобус", хотя бюджет фильма был небольшим. Практически не осталось таких людей, кто бы не знал Рокки Бальбоа. Легенда Филадельфии, талантливый боксер, который поднялся с самого дна на вершину славы. Если вы еще не видели этот фильм, то смело можете посмотреть первые 3 части, дальше франшиза становится более коммерческой и уже не вызывает того спортивного эффекта, который был вначале.