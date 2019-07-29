Латвия получила приглашение на Олимпийские игры 2020: поедут до 40 спортсменов

По его словам, уже в прошлом году начались квалификационные соревнования для участия в Олимпийских играх.

В свою очередь генеральный секретарь ЛОК Жорж Тикмерс рассказал агентству LETA, что на данный момент в ходе отбора кандидатов для участия в Олимпийских играх ведется наблюдение за успехами 87 спортсменов в 17 видах спорта. Трое из них уже выполнили требования олимпийской квалификации в легкой атлетике.

Также он подчеркнул, что 11 из этих 87 спортсменов уже имеют опыт участия в олимпийских играх, а делегация от Латвии будет состоять примерно из 35 спортсменов.

Врублевскис также выразил сожаление по поводу разработанного Министерством образования и науки проекта бюджета на 2021 год, который подразумевает уменьшение наград за высокие спортивные результаты более чем на миллион евро.

"Надеемся, что в течение этих полутора лет нам удастся этого уменьшения не допустить", - сказал Врублевскис.

В понедельник, 29 июля, Латвия получила официальное приглашение для участия на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, в которых примет участие более 11 тысяч лучших спортсменов мира из 206 стран.