Представитель "Нового Единства": крупных изменений в налоговой системе можно ждать в 2021 году

По его словам, в дискуссиях "Нового Единства" обозначилась позиция, что ради стабильности налоговой системы "очень не хотелось бы" что-то существенно менять в 2020 году, поэтому существенные изменения стоит оставить на 2021 год.

Отвечая на вопрос о возможности роста минимальной заработной платы в следующем году, политик сослался на слова министра финансов Яниса Рейрса о том, что этот вопрос нужно обсудить с социальными партнерами.

Голубев указал на то, что повышение минимальной зарплаты до 500 евро с 2020 года стало бы "существенным ударом по предпринимателям, особенно в регионах".

Если будет достигнуто соглашение о росте минимальной зарплаты с 2020 года, он должен быть постепенным, пояснил Голубев.

По поводу перемен в 2021 году Голубев сказал, что необходимо будет договориться об изменениях в "немного запутанной" налоговой системе, где сейчас есть и прогрессивный подоходный налог с населения, и налог солидарности, и необлагаемый налогом дифференцированный минимум.

Комментируя активности Министерства юстиции в связи со сферой налога на недвижимость, Голубев указал, что систематически неправильно, что изначально налоговая политика была создана вне Министерства финансов. Таким образом, Минфин готовит свое предложение в сфере налога на недвижимость, которое может быть представлено осенью.

Напомним, ранее в интервью телеканалу LNT премьер-министр Кришьянис Кариньш указал, что было бы лучше поднимать в Латвии не минимальную зарплату, а необлагаемый минимум. По словам премьера, на повышении минимальной зарплаты настаивает один партнер по коалиции, но решение по этому вопросу не принято и дискуссии продолжатся.