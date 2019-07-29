Как создавался рисунок на шлеме Кристера Гудлевскиса?

Для хоккейного вратаря его шлем - особая вещь на площадке, и чаще всего именно он раскрашен особенно ярко. Как к созданию шлема подошел один из лучших вратарей Латвии?

"Все довольно просто. Моя жена нарисовала идеи, которые я хотел бы видеть на шлеме, потом послали красильщикам, которые это и реализовали".

26-летний Гудлевскис в прошлом сезоне вернулся из Северной Америки. В 31 матче КХЛ он в среднем пропускал 2,37 шайбы и отражал 91% бросков. Два матча он отстоял на ноль.

В конце июня рижское "Динамо" продлило контракт с вратарем.