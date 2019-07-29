Как создавался рисунок на шлеме Кристера Гудлевскиса?

Вратарь рижского "Динамо" Кристер Гудлевскис рассказал о том, как создавался рисунок на его шлеме. Оказалось, что он создал его вместе с женой.
Для хоккейного вратаря его шлем - особая вещь на площадке, и чаще всего именно он раскрашен особенно ярко. Как к созданию шлема подошел один из лучших вратарей Латвии?
"Все довольно просто. Моя жена нарисовала идеи, которые я хотел бы видеть на шлеме, потом послали красильщикам, которые это и реализовали".
26-летний Гудлевскис в прошлом сезоне вернулся из Северной Америки. В 31 матче КХЛ он в среднем пропускал 2,37 шайбы и отражал 91% бросков. Два матча он отстоял на ноль.
В конце июня рижское "Динамо" продлило контракт с вратарем.
Еще в 2013 году после удачно проведенного чемпионата мира Гудлевскиса драфтовал под общим 124 номером клуб НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг". Именно тогда он начал свои шаги в Северной Америке и даже успел дебютировать в сильнейшей хоккейной лиге мира.