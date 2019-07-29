Стрике: торговля алкоголем на АЗС - не такая и проблема

Торговля алкогольными напитками на автозаправочных станциях (АЗС) - не такая и проблема. Об этом, оценивая предложение Министерства здравоохранения запретить торговлю алкоголем на АЗС, заявила председатель парламентской фракции Новой консервативной партии Юта Стрике, сообщает агентство LETA.
Предложение Минздрава фракция еще не оценивала, поэтому пока что нельзя сказать, сможет ли политическая сила идею поддержать, указала Стрике.
По ее мнению, поднятая Минздравом проблема - торговля алкоголем на заправках - с точки зрения здоровья общества не так значительна, как, к примеру, азартные игры.
"Торговля алкогольными напитками на АЗС не такая и проблема, это слегка ложная проблема. Запрет не решит проблемы здоровья общества", - считает Стрике.
Стрике указала, что куда важнее контролировать выполнение уже имеющихся ограничений, работая при этом над способствующими здоровью инициативами.
Напомним, чтобы снизить распространение употребления алкогольных напитков и нанесенного вреда здоровью общества, Минздрав хочет установить новые ограничения на доступность и рекламу алкоголя. К примеру, министерство предлагает запретить торговать алкоголем на автозаправках.