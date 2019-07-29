Стрике: торговля алкоголем на АЗС - не такая и проблема

Предложение Минздрава фракция еще не оценивала, поэтому пока что нельзя сказать, сможет ли политическая сила идею поддержать, указала Стрике.

По ее мнению, поднятая Минздравом проблема - торговля алкоголем на заправках - с точки зрения здоровья общества не так значительна, как, к примеру, азартные игры.

"Торговля алкогольными напитками на АЗС не такая и проблема, это слегка ложная проблема. Запрет не решит проблемы здоровья общества", - считает Стрике.

Стрике указала, что куда важнее контролировать выполнение уже имеющихся ограничений, работая при этом над способствующими здоровью инициативами.