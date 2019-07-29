Южнокорейские фанаты, не увидевшие Роналду, решили засудить спортивное агентство

Португалец в матче против звезд местной лиги не провел на площадке ни секунды, тогда как 65-тысячный стадион ожидал совсем другого. Обиженные болельщики дажес кандировали имя его главного конкурента Лионеля Месси.

Недовольство фанатов вызвало то, что, во время организации матча одним из условий было, что Роналду проводит на поле минимум 45 минут, сообщила местная адвокатская фирма Mjungan. В результате этого билеты были полностью распроданы менее чем за три часа.

"Пока что с нами связались примерно 2000 фанатов, которые готовы судиться", - сказал адвокат Ким Хун Ки. "Мы планируем официально подать прошение наследующей неделе, если спортивное агентство не выступит с планом, в котором предусмотрена кампенсация фанатам денег за билеты".

Кроме того, прошедший матч не обошелся и без другого инцидента. Начало матча задержалось примерно на час, так как "Ювентус" прибыл в Сеул всего за пять часов до начала игры.

Исполнительный директор The Festa Робин Жан в разговоре с местным каналом SBS не смогла сдержать слез, говоря, что она уже говорила о произошедшем с членом правления "Ювентуса" Павлом Недведом.

"Когда сказала ему, что все хотели бы, чтобы Роналду сегодня вышел на поле, он ответил, что надеется на то же, но на самом деле не хотел бы этого. Поэтому я ничего в этой ситуации не могу сделать", - сказала Жан, которая выразила готовность найти способ, как фанаты смогли бы вернуть свои деньги.