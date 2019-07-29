Валга устала от нашествия медведей: министерство попросили переселить животных

В понедельник волостная управа Валга направила Министерству окружающей среды Эстонии и Департаменту окружающей среды обращение, в котором волостной старейшина Маргус Лепик просит помощи государство о помощи: необходимо найти новое место обитания для молодых медведей, пишет Rus.Postimees.
В своем обращении Лепик пишет, что в последние недели в окрестностях волости Валга гуляют медвежата из Пскова. В поисках еды они наведываются в сады к жителям волости, мешают дорожному движению, переворачивают мусорные баки и даже разбили окна одного магазина.
Сообщения о медведях были получены из города Валга, а также из ближайших деревень. Сообщения приходят почти ежедневно.
"Отсюда следует, что медведи уже привыкли к поиску еды вблизи человека и уже не скрываются от людей, как обычно делают лесные звери. Хотя сейчас ущерб лишь материальный, медведи могут быть потенциально опасны для человека. Также постоянные контакты с человеком могут привести в будущем к тому, что медведям будет тяжело справиться с жизнью в лесу", – утверждает Лепик.
Волость просит Министерство окружающей среды и Департамент окружающей среды поскорее решить проблему и обеспечить жителям волости безопасность.
"Мы предлагаем найти для медведей новое и подходящее место обитания, находящееся на достаточном расстоянии от человека", – пишет волостной старейшина.