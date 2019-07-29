Валга устала от нашествия медведей: министерство попросили переселить животных

"Отсюда следует, что медведи уже привыкли к поиску еды вблизи человека и уже не скрываются от людей, как обычно делают лесные звери. Хотя сейчас ущерб лишь материальный, медведи могут быть потенциально опасны для человека. Также постоянные контакты с человеком могут привести в будущем к тому, что медведям будет тяжело справиться с жизнью в лесу", – утверждает Лепик.