На фестивале Laba Daba можно будет отлить свою грудь в гипсе

В конце этой недели, со 2 по 4 августа, в Ратниеки Лигатненской волости в 11 раз пройдет музыкальный и художественный фестиваль Laba Daba. И в этом году у посетителей фестиваля будет возможность отлить свою грудь в гипсе, сообщили организаторы мероприятия в Facebook.
По словам организаторов, отлитие груди в гипсе "У груди природы" - одна из самых популярных на фестивале мастерских, и до этого возможностью воспользовались примерно 900 человек.
Каждый год на нужды мастерской фестиваля поставляется примерно тонна гипса.
Мастерская "У природной груди" будет доступна уже в десятый раз. В честь этого будет подготовлена и мастерская для детей, в которой самые маленькие посетители фестиваля смогут отлить в гипсе ручки и ножки, а также различные природные материалы, создавая гипсовые фигуры с природными мотивами.