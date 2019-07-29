Пн, 29.07.2019
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Какой должна стать Рига: рижан призывают рассказать о желаниях и нуждах

Панорама Риги

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Планируя развитие Риги в период с 2021 по 2027 год, самоуправление призывает рижан принять участие в опросе о желаниях и нуждах жителей города, проинформировала агентство LETA представитель департамента городского развития Рижской думы Солвита Бренце.

В начале этого года департамент городского развития начал активную работу над новой программой развития Риги с 2021 по 2027 год, которая определит приоритетные для решения вопросы и то, куда будут вложены публичные инвестиции.

На сегодняшний день был проведен анализ ситуации в городе, а также организованы встречи с отраслевыми департаментами Рижской думы и муниципальными учреждениями с целью обсуждения развития города. Кроме того, был проведен рабочий семинар "Рига 2027", который собрал представителей государственных учреждений и негосударственного сектора.

Следующим шагом в создании программы по развитию города является выяснение желаний и нужд жителей с помощью опроса, который продлится с сегодняшнего дня, 29 июля, по 20 августа.

Электронная версия опроса будет доступна на домашней странице департамента городского развития в разделе "Jaunumi", а также на странице департамента в социальной сети "Facebook".

В свою очередь в бумажной форме опрос будет доступен с 5 августа в пяти центрах приема посетителей Рижской думы - на ул. Кунгу, 7/9, ул. Бривибас, 49/53, ул. Даугавпилс, 31, ул. Эдуарда Смильгя, 46 и ул. Дзирциема, 28.

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