Какой должна стать Рига: рижан призывают рассказать о желаниях и нуждах

В начале этого года департамент городского развития начал активную работу над новой программой развития Риги с 2021 по 2027 год, которая определит приоритетные для решения вопросы и то, куда будут вложены публичные инвестиции.

На сегодняшний день был проведен анализ ситуации в городе, а также организованы встречи с отраслевыми департаментами Рижской думы и муниципальными учреждениями с целью обсуждения развития города. Кроме того, был проведен рабочий семинар "Рига 2027", который собрал представителей государственных учреждений и негосударственного сектора.

Следующим шагом в создании программы по развитию города является выяснение желаний и нужд жителей с помощью опроса, который продлится с сегодняшнего дня, 29 июля, по 20 августа.

Электронная версия опроса будет доступна на домашней странице департамента городского развития в разделе "Jaunumi", а также на странице департамента в социальной сети "Facebook".