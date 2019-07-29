В Екабпилсе во дворе многоэтажки уже четыре месяца в палатке живет человек

В конце прошлой недели жители Екабпилса сообщили стражам порядка о мужчине, который уже несколько месяцев обитает в палатке, установленной во дворе многоквартирного дома, сообщает агентство LETA.
Госполиция выяснила, что мужчина в палатке на улице Ригас, по словам жителей, живет четыре месяца. Госполиция передала информацию о нем муниципальной полиции.
Как рассказал начальник муниципальной полиции Екабпилса Индулис Сукрулис, место вызова проверили несколько раз, однако мужчину не встретили. Поэтому у полиции более подробной информации о его личности нет.
Сукрулис рассказал, что на улице Ригас расположены несколько автозаправочных станций, которые приманивают бездомных. Было и время, когда они обитали в трансформаторной будке.