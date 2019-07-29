В Екабпилсе во дворе многоэтажки уже четыре месяца в палатке живет человек

Госполиция выяснила, что мужчина в палатке на улице Ригас, по словам жителей, живет четыре месяца. Госполиция передала информацию о нем муниципальной полиции.

Как рассказал начальник муниципальной полиции Екабпилса Индулис Сукрулис, место вызова проверили несколько раз, однако мужчину не встретили. Поэтому у полиции более подробной информации о его личности нет.