Василевский подписал с "Тампой" контракт на 76 миллионов долларов

Голкипер клуба НХЛ "Тампы-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский подписал с командой новый контракт сроком на восемь лет и на сумму 76 миллионов долларов, сообщает "Спорт-Экспресс".
Таким образом, зарплата 25-летнего вратаря составит 9,5 миллионов долларов в год.
"Я гарантировал свое будущее на девять лет вперед. Такая стабильность очень важна. Новый контракт определенно дает уверенность в завтрашнем дне. Сейчас все мысли - только об игре. Этот клуб меня задрафтовал, помог расти как игроку и личности. В "Лайтнинг" делают все, чтобы я ни о чем не думал, а играл в хоккей. Без сомнений я очень рад и хотел остаться здесь, даже не рассматривал другие варианты", - рассказал спортсмен.
This will be a $9.5M AAV, with almost $45M in bonuses https://t.co/imL5pN2g51— Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) 29 июля 2019 г.
Василевский выступает за клуб с 2014 года. В прошлом сезоне он был признан лучшим вратарем НХЛ и получил трофей "Везина Трофи".
Newsru.com отмечаект, что с новым контрактом Василевский вошел в пятерку самых дорогих российских хоккеистов в истории НХЛ. По общей сумме он уступает только Александру Овечкину (124 миллиона), Илье Ковальчуку (100 миллионов), Алексею Яшину (87,5) и Артемию Панарину (81,5).