Василевский подписал с "Тампой" контракт на 76 миллионов долларов

"Я гарантировал свое будущее на девять лет вперед. Такая стабильность очень важна. Новый контракт определенно дает уверенность в завтрашнем дне. Сейчас все мысли - только об игре. Этот клуб меня задрафтовал, помог расти как игроку и личности. В "Лайтнинг" делают все, чтобы я ни о чем не думал, а играл в хоккей. Без сомнений я очень рад и хотел остаться здесь, даже не рассматривал другие варианты", - рассказал спортсмен.