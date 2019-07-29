Конфликт на Саркандаугаве: досталось и полицейскому, и служебной машине

Так, вечером на Саркандаугаве произошел громкий конфликт. Свидетели слышали мат и крики, в какой-то момент в дело пошли и кулаки. Об этом узнали полицейские, которые незамедлительно поспешили на вызов.

На месте происшествия стражи порядка застали бригаду медиков и еще нескольких человек, в том числе пострадавшего, которого присутствующие довели до автомобиля Скорой неотложной медицинской помощи.

Там же полицейские встретили и второго участника конфликта. Молодой человек утверждал, что избитый сам на него напал, и он только защищался. Однако его поведение свидетельствовало об обратном - парень пригрозил, что изобьет окружающих.

Пока медики осматривали избитого, а полицейские проверяли личные данные вовлеченных в конфликт лиц, подросток встал и пошел выяснять отношения с несколькими свидетелями конфликта - знакомыми местными жителями. Среди них была и беременная, к которой он подошел. По его мнению, молодая женщина должна была ехать вместе с полицейскими.

Стражи порядка призвали его отойти немного дальше, однако он начал демонстрировать агрессию по отношению как к сотрудникам полиции, так и к окружающим. Полицейские попросили парня остановиться, что он проигнорировал.

Несмотря на то, что полицейским удалось быстро надеть на агрессивного типа наручники, это помогло не сильно, так как парень делал все, чтобы не попасть в полицейский бусик.

Через несколько минут он все-таки попал за решетку, но не без последствий. Во время задержания пострадал один из полицейских, которого злоумышленник ударил по голове и носу. Кроме того, пострадал автомобиль - в нем парень выбил задний фонарь.

На место событий была вызвана и Госполиция.

Как выяснила передача Degpunktā, принимая во внимание подозрения полицейских, что на поведение молодого человека могли повлиять причины медицинского характера, после полицейского участка он попал на улицу Твайку.