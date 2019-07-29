Забыла поменять счетчики: в Риге пенсионерке пришел счет за воду в размере 700 евро

Rīgas namu pārvaldnieks обосновывает счет правилом Кабинета министров номер 113 "Порядок, в котором владельцы квартир в многоквартирном жилом доме рассчитываются за услуги, связанными с использованием собственности квартиры".

Соответственно, если в течение трех месяцев счетчики не верифицированы, владельцу квартиры нужно оплатить разницу в потреблении воды жилого дома.

С журналистами пенсионерка и ее внук встретились перед 88-м днем рождения женщины. Пенсионерка в однокомнатной квартире в 16-этажном доме в Золитуде живет одна.

"Срок действия счетчиков закончился в феврале, когда-то я их смотрел и сдавал, но последние полгода это делала бабушка", - пояснил внук. Предупреждений о том, что счетчики надо поменять, женщина не заметила.

"Мы согласны, что они не были сменены, но не 206 кубометров же на одну квартиру вешать, у бабушки в лучшем случае было потребление куб в месяц".

В июле пенсионерка получила счет на 853 евро, более 700 из которых нужно заплатить за воду, за два месяца разница в потреблении воды составила почти 400 кубометров.

"Я поищу квитанции января, февраля, что очень часто всего полкуба. Мне нечего беспокоиться, так как я не виновата, что ужасно мало потребляю воду, и единственный этому свидетель - бог на небесах", - сказала женщина.

Представитель Rīgas namu pārvaldnieks Солвита Кактиня подтвердила Bez Tabu, что владелец квартиры обращался к домоуправлению в письменном виде с просьбой провести перерасчет. Управляющий дал ответ, в котором указано, что без решения сообщества владельцев квартир жилого дома обслуживающая компания произвести такой перерасчет неуполномочена.

"Письменно мы проинформировали, как принять совместное решение сообщества. Совместное решение (согласие 50%+1 владельцев квартир) должно быть юридически корректным, чтобы управляющий смог произвести перерасчет. Кроме того, предложили заключить договор о постепенной выплате долга", - сказала Кактиня.

Эксперт сферы по управлению недвижимостью Витолдс Пейпиньш, которые хорошо знает конкретные правила Кабинета министров, называет эту норму "драконовской". Кроме того, в случае судопроизводства суд встанет на сторону Rīgas namu pārvaldnieks.

Правила относятся только к домам, управляемым муниципальным предприятием. Пейпиньш также указал, что есть случаи, в которых необходимы исключения.

Заместитель госсекретаря Министерства экономики Эдмунд Валантис указал, что нынешние правила действительно не предусматривают никаких исключений, и сейчас министерство уже разработало поправки. Во-первых, чтобы предотвратить появление разницы в потреблении и улучшить саму систему учета.