Забыла поменять счетчики: в Риге пенсионерке пришел счет за воду в размере 700 евро

В Риге женщине нужно заплатить 700 евро за разницу в потреблении воды шестнадцатиэтажного дома, так как она вовремя не верифицировала счетчики потребления воды, сообщает Bez Tabu.
Rīgas namu pārvaldnieks обосновывает счет правилом Кабинета министров номер 113 "Порядок, в котором владельцы квартир в многоквартирном жилом доме рассчитываются за услуги, связанными с использованием собственности квартиры".
Соответственно, если в течение трех месяцев счетчики не верифицированы, владельцу квартиры нужно оплатить разницу в потреблении воды жилого дома.
С журналистами пенсионерка и ее внук встретились перед 88-м днем рождения женщины. Пенсионерка в однокомнатной квартире в 16-этажном доме в Золитуде живет одна.
"Срок действия счетчиков закончился в феврале, когда-то я их смотрел и сдавал, но последние полгода это делала бабушка", - пояснил внук. Предупреждений о том, что счетчики надо поменять, женщина не заметила.
"Мы согласны, что они не были сменены, но не 206 кубометров же на одну квартиру вешать, у бабушки в лучшем случае было потребление куб в месяц".
В июле пенсионерка получила счет на 853 евро, более 700 из которых нужно заплатить за воду, за два месяца разница в потреблении воды составила почти 400 кубометров.
"Я поищу квитанции января, февраля, что очень часто всего полкуба. Мне нечего беспокоиться, так как я не виновата, что ужасно мало потребляю воду, и единственный этому свидетель - бог на небесах", - сказала женщина.
Представитель Rīgas namu pārvaldnieks Солвита Кактиня подтвердила Bez Tabu, что владелец квартиры обращался к домоуправлению в письменном виде с просьбой провести перерасчет. Управляющий дал ответ, в котором указано, что без решения сообщества владельцев квартир жилого дома обслуживающая компания произвести такой перерасчет неуполномочена.
"Письменно мы проинформировали, как принять совместное решение сообщества. Совместное решение (согласие 50%+1 владельцев квартир) должно быть юридически корректным, чтобы управляющий смог произвести перерасчет. Кроме того, предложили заключить договор о постепенной выплате долга", - сказала Кактиня.
Эксперт сферы по управлению недвижимостью Витолдс Пейпиньш, которые хорошо знает конкретные правила Кабинета министров, называет эту норму "драконовской". Кроме того, в случае судопроизводства суд встанет на сторону Rīgas namu pārvaldnieks.
Правила относятся только к домам, управляемым муниципальным предприятием. Пейпиньш также указал, что есть случаи, в которых необходимы исключения.
Заместитель госсекретаря Министерства экономики Эдмунд Валантис указал, что нынешние правила действительно не предусматривают никаких исключений, и сейчас министерство уже разработало поправки. Во-первых, чтобы предотвратить появление разницы в потреблении и улучшить саму систему учета.
Минэкономики также указало, что обслуживающая компания может помочь организовать принятие совместного решения сообщества, которое сейчас является единственным спасением для пенсионерки. На что представитель Rīgas namu pārvaldnieks ответила: "Нужно сказать, что иногда наши возможности превосходят наши ожидания, поэтому на сайте есть примеры совместных решений сообщества владельцев квартир, которые клиенты могут использовать".