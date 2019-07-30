Прокрастинация - это даже полезно, или Почему иногда надо отложить дела на потом

Сколько же разнообразия и возможностей нам дарит современная жизнь! Куда ни посмотри - все развиваются, занимаются собой, изучают что-то новое… Конечно, не хочется отставать от других. Поэтому часто люди берут на себя слишком много. И все было бы замечательно,

только есть одно "но" - прокрастинация мешает! Именно так в современном мире называют главного врага производительности - откладывание дел на потом.

Откуда же "растут ноги" у этой проблемы?

Чаще всего это происходит от нехватки времени. Ведь чем больше вы на себя берете, тем больше требуется ресурсов. А в сутках всего 24 часа. Поэтому и приходится откладывать одно, чтобы сделать другое.

Юлия Левковская ФОТО: Из личного архива

А ведь иногда так хочется просто расслабиться, отложить все дела на потом и насладиться тем, что уже имеешь… Даже у самых успешных людей бывают такие моменты в жизни! Что же делать? Насиловать себя и упорно делать то, что должен?

Мой ответ - конечно же, "нет". Задача каждого современного человека - научиться прокрастинировать правильно!

Если хочется, нужно просто расслабиться и отдохнуть! Это поможет накопить силы и энергию для будущих важных дел, которые отложить точно нельзя!

Я считаю, что прокрастинация - это даже полезно, потому что она: помогает накапливать силы и энергию, указывая на то, что является более важным для нас;

повышает креативность в критических ситуациях;

является неким индикатором, который определяет зону комфорта.

Если в вашей жизни есть возможность отложить дела - значит, ей ничто не угрожает - вам сейчас комфортно и хорошо.

Ведь когда сроки горят и обязательно нужно выполнить какое-то задание, вы просто делаете это, не задумываясь!

Например, вы писали дипломную работу. И вот уже почти закончили, но произошел сбой, и ваши труды исчезли. Что вы будете делать в такой критической ситуации? Скорее всего, вспоминать и писать о том, что потеряли. А возможно, начнете искать другие варианты решения проблемы. В любом случае будете действовать!

Важно!

Если откладывание на потом становится уже частью вашей жизни, стоит задуматься, все ли вы делаете правильно. Частое прокрастинирование свидетельствует о том, что вы просто не любите то, чем занимаетесь. Или же это не так важно для вас, ведь всегда находится что-то интереснее.

Помните: насилуя себя, вы рискуете получить стресс, а также синдром эмоционального и профессионального выгорания! Лучше поищите мотивацию!

Подведем итоги

Не спешите приручать прокрастинацию! Для начала стоит определить, откуда "растут ноги" вашей проблемы.

Лично мне прокрастинация помогает и даже повышает качество моей работы. Например, если мне пришла идея написать какую-то статью, я не бегу сразу же сочинять текст. Вместо этого просто записываю несколько фраз, котрыми воспользуюсь в более подходящее для меня время. А когда статья уже готова, я не спешу ею с вами делиться, а откладываю это на потом. Спустя несколько дней я по-другому посмотрю на нее и смогу усовершенствовать, подготовив качественный материал для вас.

Это тоже прокрастинация, но она помогает, а не мешает! Ведь я делаю то, что нужно, тогда, когда хочу!