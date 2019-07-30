Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которым август 2019-го принесет подарок свыше
Не за горами август, и в связи с этим известный российский астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, представителям которых этот месяц преподнесет, возможно, неожиданные, но очень приятные подарки. Кому же, и какие именно?
Овен
Для Овнов, по словам астролога, в августе наконец наступит момент для исполнения давней мечты, на которую ранее не было ни средств, ни времени. Иными словами,
долгожданная дорогостоящая покупка станет реальностью. Помимо этого, возможен подарок в виде крупной суммы денег от дальнего родственника.
Близнецы
Рожденных под знаком Близнецов ждет удача в карьере, а выразится это в получении новой должности, что подразумевает и увеличение достатка. Кроме того,
представителям этого знака Зодиака начнут приносить прибыль ранее задуманные дела. Ну а женщинам-Близнецам стоит ждать подарков от мужчин.
Лев
Как утверждает Павел Глоба, не обойдет стороной удача и Львов, и дела у представителей этого знака зодиакального круга пойдут в гору. Так же, как и в случае с Близнецами,
перед Львами откроется возможность продвижения по карьерной лестнице или финансовые дела пойдут в гору, поэтому придется сделать выбор.
К концу месяца вы сможете заняться личными делами. Возможно, даже появится "окошко" для отдыха.