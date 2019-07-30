Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которым август 2019-го принесет подарок свыше

Овен

Для Овнов, по словам астролога, в августе наконец наступит момент для исполнения давней мечты, на которую ранее не было ни средств, ни времени. Иными словами,

долгожданная дорогостоящая покупка станет реальностью. Помимо этого, возможен подарок в виде крупной суммы денег от дальнего родственника.

Близнецы

Рожденных под знаком Близнецов ждет удача в карьере, а выразится это в получении новой должности, что подразумевает и увеличение достатка. Кроме того,

представителям этого знака Зодиака начнут приносить прибыль ранее задуманные дела. Ну а женщинам-Близнецам стоит ждать подарков от мужчин.

Лев

Как утверждает Павел Глоба, не обойдет стороной удача и Львов, и дела у представителей этого знака зодиакального круга пойдут в гору. Так же, как и в случае с Близнецами,

перед Львами откроется возможность продвижения по карьерной лестнице или финансовые дела пойдут в гору, поэтому придется сделать выбор.