Вт, 30.07.2019
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В Пакистане упал военный самолет: погибли 19 человек

ФОТО: AFP/AP/Scanpix

Во вторник, 30 июля, в Пакистане в населенном месте упал самолет вооруженных сил страны, в катастрофе погибли 19 человек, сообщили вооруженные силы Пакистана. 

Небольшой самолет, который отправился в учебный полет упал в оживленном районе северной части города Равалпинди по неизвестным причинам. Крушение самолета вызвало пожар, который охватил несколько домов. 

Погибли все пять военных, которые находились на борту самолета, а также 14 человек на земле. 

Более десяти человек ранены. 

Галерея: в Пакистане упал военный самолет

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