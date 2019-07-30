В Пакистане упал военный самолет: погибли 19 человек

Небольшой самолет, который отправился в учебный полет упал в оживленном районе северной части города Равалпинди по неизвестным причинам. Крушение самолета вызвало пожар, который охватил несколько домов.

Погибли все пять военных, которые находились на борту самолета, а также 14 человек на земле.