В Пакистане упал военный самолет: погибли 19 человек

Во вторник, 30 июля, в Пакистане в населенном месте упал самолет вооруженных сил страны, в катастрофе погибли 19 человек, сообщили вооруженные силы Пакистана.
Небольшой самолет, который отправился в учебный полет упал в оживленном районе северной части города Равалпинди по неизвестным причинам. Крушение самолета вызвало пожар, который охватил несколько домов.
Погибли все пять военных, которые находились на борту самолета, а также 14 человек на земле.
Более десяти человек ранены.
Галерея: в Пакистане упал военный самолет