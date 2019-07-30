Эрнест Гулбис прервал серию поражений на турнире в Мексике

Гулбис занимает 129-е место в ранге ATP, а его соперник находится на пять позиций ниже.

За достижение второго этапа Гулбис заработал 20 рейтинговых очков, в следующем поединке он сразится с теннисистом из Аргентины Диего Шварцманом, который занимает 27-е место в рейтинг и в этом турнире посеян 3-м номером.

Гулбис выиграл оба сета уже под их конец. В первом сете он сделал брейк противнику в десятом гейме, а во втором сете совершил тайбрейк лучше Юнга.

Латвиец в этом поединке исполнил 11 эйсов и допустил четыре двойных ошибки, в то время как тайванец сделал две подачи и совершил одну двойную ошибку.

На минувшей неделе Гулбис проиграл в матче, таким образом увеличив серию своих поражений.

Этот сезон выдался весьма неудачным для латвийца, поскольку он из 28 одиночных игр, выиграл лишь семь, к тому же у него была серия семи поражений, а один из последних матчей он пропустил.