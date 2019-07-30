Эрнест Гулбис прервал серию поражений на турнире в Мексике

В понедельник, 29 июля, первая ракетка мужского тенниса Латвии Эрнест Гулбис в первом этапе турнира серии ATP World Tour 250, который проходит в Мексике, с результатом 6-4, 7-6 (7:2) обыграл спортсмена из Тайваня Джейсона Юнга. Таким образом Гулбис прекратил серию из семи поражений.
Гулбис занимает 129-е место в ранге ATP, а его соперник находится на пять позиций ниже.
За достижение второго этапа Гулбис заработал 20 рейтинговых очков, в следующем поединке он сразится с теннисистом из Аргентины Диего Шварцманом, который занимает 27-е место в рейтинг и в этом турнире посеян 3-м номером.
Гулбис выиграл оба сета уже под их конец. В первом сете он сделал брейк противнику в десятом гейме, а во втором сете совершил тайбрейк лучше Юнга.
Латвиец в этом поединке исполнил 11 эйсов и допустил четыре двойных ошибки, в то время как тайванец сделал две подачи и совершил одну двойную ошибку.
На минувшей неделе Гулбис проиграл в матче, таким образом увеличив серию своих поражений.
Этот сезон выдался весьма неудачным для латвийца, поскольку он из 28 одиночных игр, выиграл лишь семь, к тому же у него была серия семи поражений, а один из последних матчей он пропустил.
Больше всего Гулбису повезло на соревнованиях в Индии, где он дошел до четвертьфинала.