Вт, 30.07.2019
На сайте "Пилы" было опубликовано объявление: "Приглашаем охотников на геев". В нем неизвестные призывали людей в разных городах искать представителей ЛГБТ и "выполнять насильственные действия" против них. Русский TVNET

Почти 40% россиян не хотели бы видеть Путина президентом после 2024 года

1

Владимир Путин

ФОТО: AFP / Scanpix

38% россиян не хотели бы, чтобы Владимир Путин остался президентом после окончания нынешнего срока, со ссылкой на данные опроса "Левада-центра" пишут "Ведомости".

Отмечается, что за последний год доля подобных ответов выросла на 11 процентных пунктов, но 38% – не рекорд: в октябре 2012 года и октябре 2013 года было 40 и 45%.

В то же время оставить Владимира Путина в Кремле и после 2024 года желают 54% опрошенных.

Максимальным этот показатель был в августе 2017 года – тогда так считали 67%.

Рекордно низка (8%) доля тех, кто затруднился с ответом, – прежде она составляла от 14 до 26%, отмечает издание.

Напомним, Владимир Путин был избран на четвертый президентский срок в России в марте 2018 года.

По Конституции, он не вправе выдвигаться на следующих выборах в 2024 году. 

В прошлом году оставить Путина в Кремле после 2024 года хотел 51% опрошенных "Левада-центром", против выступали 27% респондентов.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ