Почти 40% россиян не хотели бы видеть Путина президентом после 2024 года

38% россиян не хотели бы, чтобы Владимир Путин остался президентом после окончания нынешнего срока, со ссылкой на данные опроса "Левада-центра" пишут "Ведомости".
Отмечается, что за последний год доля подобных ответов выросла на 11 процентных пунктов, но 38% – не рекорд: в октябре 2012 года и октябре 2013 года было 40 и 45%.
В то же время оставить Владимира Путина в Кремле и после 2024 года желают 54% опрошенных.
Максимальным этот показатель был в августе 2017 года – тогда так считали 67%.
Рекордно низка (8%) доля тех, кто затруднился с ответом, – прежде она составляла от 14 до 26%, отмечает издание.
Напомним, Владимир Путин был избран на четвертый президентский срок в России в марте 2018 года.
По Конституции, он не вправе выдвигаться на следующих выборах в 2024 году.
В прошлом году оставить Путина в Кремле после 2024 года хотел 51% опрошенных "Левада-центром", против выступали 27% респондентов.