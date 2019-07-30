Почти 40% россиян не хотели бы видеть Путина президентом после 2024 года

Отмечается, что за последний год доля подобных ответов выросла на 11 процентных пунктов, но 38% – не рекорд: в октябре 2012 года и октябре 2013 года было 40 и 45%.

В то же время оставить Владимира Путина в Кремле и после 2024 года желают 54% опрошенных.

Максимальным этот показатель был в августе 2017 года – тогда так считали 67%.

Рекордно низка (8%) доля тех, кто затруднился с ответом, – прежде она составляла от 14 до 26%, отмечает издание.

Напомним, Владимир Путин был избран на четвертый президентский срок в России в марте 2018 года.

По Конституции, он не вправе выдвигаться на следующих выборах в 2024 году.