Вт, 30.07.2019
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Все же парочка? Остапенко вновь проводит время с Карашаусксом

Уже некоторые время поговаривают, что местная звезда тенниса Алёна Остапенко начала отношения с футболистом, нападающим сборной Латвии, Артуром Карашаусксом. 

Карашаускс был замечен на тренировке спортсменки, после которой он нёс её тяжелую сумку. Также они вместе встретились с музыкантами группы Prāta vētra перед их концертом в Лиепае.

Теперь они вместе отправились в приют для животных Ulubele. 

"У нас знаменитые и милые гости - отличные спортсмены Алёна Остапенко и Артур Карашаускс. Большое спасибо за интерес, внимание, щедрые подарки для животных и подаренное время!!!" - говорится в посте приюта в социальной сети Facebook. 

Отметим, что ни Остапенко, ни Карашаускс никак не комментируют свою личную жизнь. В социальных сетях нет информации о статусе отношений обоих. 

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