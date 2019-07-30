Все же парочка? Остапенко вновь проводит время с Карашаусксом

Уже некоторые время поговаривают, что местная звезда тенниса Алёна Остапенко начала отношения с футболистом, нападающим сборной Латвии, Артуром Карашаусксом.
Карашаускс был замечен на тренировке спортсменки, после которой он нёс её тяжелую сумку. Также они вместе встретились с музыкантами группы Prāta vētra перед их концертом в Лиепае.
Теперь они вместе отправились в приют для животных Ulubele.
"У нас знаменитые и милые гости - отличные спортсмены Алёна Остапенко и Артур Карашаускс. Большое спасибо за интерес, внимание, щедрые подарки для животных и подаренное время!!!" - говорится в посте приюта в социальной сети Facebook.
Отметим, что ни Остапенко, ни Карашаускс никак не комментируют свою личную жизнь. В социальных сетях нет информации о статусе отношений обоих.