Все же парочка? Остапенко вновь проводит время с Карашаусксом

Карашаускс был замечен на тренировке спортсменки, после которой он нёс её тяжелую сумку. Также они вместе встретились с музыкантами группы Prāta vētra перед их концертом в Лиепае.

Теперь они вместе отправились в приют для животных Ulubele.

"У нас знаменитые и милые гости - отличные спортсмены Алёна Остапенко и Артур Карашаускс. Большое спасибо за интерес, внимание, щедрые подарки для животных и подаренное время!!!" - говорится в посте приюта в социальной сети Facebook.