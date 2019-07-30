Вт, 30.07.2019
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Секс-символ "Уральских пельменей" взбудоражила Сеть неожиданным постом
"Самая прозрачная юбка в мире"

ФОТО: скриншот instagram.com/mihalkova

Звезда популярного российского юмористического шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова на днях решила порассуждать в Сети на тему женской и мужской психологии, при этом свой философский пост актриса проиллюстрировала эффектным кадром.

На черно-белом фото Юлия позирует в купальнике с широким верхом в виде топа, прозрачном парео, повязанном наподобие юбки, и с козырьком на голове.

Обстановка, выбранная Михалковой в качестве фона, вызывает ассоциации с зоной отдыха где-нибудь на пляже или возле бассейна, при этом сделана эта фотография, как значится в комментарии, в Центральном доме литераторов.

"Хочу раз в неделю делиться с вами книгами, которые стоит прочесть. "Мужчина с Марса, женщина с Венеры". Автор - Джон Грей - рассматривает женщин и мужчин с абсолютно разных "ракурсов". Теория - мужчины и женщины кардинально разные, будто с разных планет. И это НОРМАЛЬНО!" - так начала свое обращение к подписчикам Юлия.

Кто-то не смог скрыть своего удивления и написал: "Я вообще не думал, что Михалкова хоть что-то кроме ценников в бутиках читает".

Однако, думаем, не стоит объяснять, что больше заинтересовало многочисленных поклонников актрисы в этом посте. Конечно, фото!

"Самая-самая...", "Богиня", "Хорошенькая", "Пожалуй, это самая прозрачная юбка в мире!", "Фото отличное! Что-то (кто-то) пленительное есть в нем! Завораживающее!!!", "Фигурка отпад, прям ам ням-ням", - восторгаются фолловеры в комментариях.

Полюбуйтесь и вы!

А заодно почитайте все-таки рассуждения красавицы (мы специально их не удаляли) - она же именно к ним хотела привлечь внимание...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#читаем_с_михалковой 📚 Хочу раз в неделю делиться с вами книгами, которые стоит прочесть 😊 «Мужчина с Марса, женщина с Венеры» ⠀ Автор - Джон Грей рассматривает женщин и мужчин с абсолютно разных «ракурсов». Теория - мужчины и женщины кардинально разные, будто с разных планет. И это НОРМАЛЬНО! 😊 ⠀ Если понимать это, то можно избежать многих конфликтов ! Есть две самые грубые ошибки, по мнению Грея - мужчины ошибочно предлагают решения и не придают должного значения чувствам и эмоциям, в то время как женщины предлагают непрошеные советы и рекомендации. Еще, важно понимать, что мужчины и женщины борются со стрессом разными методами. ⠀ Мужчины склонны замыкаться и молча думать о том, что их беспокоит, а женщины наоборот, не могут НЕ делиться переживаниями. ⠀ Читали? Если нет, прочесть советую! Книга наталкивает на очень интересные выводы 😊

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