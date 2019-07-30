Секс-символ "Уральских пельменей" взбудоражила Сеть неожиданным постом

На черно-белом фото Юлия позирует в купальнике с широким верхом в виде топа, прозрачном парео, повязанном наподобие юбки, и с козырьком на голове.

Обстановка, выбранная Михалковой в качестве фона, вызывает ассоциации с зоной отдыха где-нибудь на пляже или возле бассейна, при этом сделана эта фотография, как значится в комментарии, в Центральном доме литераторов.

"Хочу раз в неделю делиться с вами книгами, которые стоит прочесть. "Мужчина с Марса, женщина с Венеры". Автор - Джон Грей - рассматривает женщин и мужчин с абсолютно разных "ракурсов". Теория - мужчины и женщины кардинально разные, будто с разных планет. И это НОРМАЛЬНО!" - так начала свое обращение к подписчикам Юлия.

Кто-то не смог скрыть своего удивления и написал: "Я вообще не думал, что Михалкова хоть что-то кроме ценников в бутиках читает".

Однако, думаем, не стоит объяснять, что больше заинтересовало многочисленных поклонников актрисы в этом посте. Конечно, фото!

"Самая-самая...", "Богиня", "Хорошенькая", "Пожалуй, это самая прозрачная юбка в мире!", "Фото отличное! Что-то (кто-то) пленительное есть в нем! Завораживающее!!!", "Фигурка отпад, прям ам ням-ням", - восторгаются фолловеры в комментариях.

Полюбуйтесь и вы!