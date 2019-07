Секс-символ "Уральских пельменей" взбудоражила Сеть неожиданным постом

#читаем_с_михалковой 📚 Хочу раз в неделю делиться с вами книгами, которые стоит прочесть 😊 «Мужчина с Марса, женщина с Венеры» ⠀ Автор - Джон Грей рассматривает женщин и мужчин с абсолютно разных «ракурсов». Теория - мужчины и женщины кардинально разные, будто с разных планет. И это НОРМАЛЬНО! 😊 ⠀ Если понимать это, то можно избежать многих конфликтов ! Есть две самые грубые ошибки, по мнению Грея - мужчины ошибочно предлагают решения и не придают должного значения чувствам и эмоциям, в то время как женщины предлагают непрошеные советы и рекомендации. Еще, важно понимать, что мужчины и женщины борются со стрессом разными методами. ⠀ Мужчины склонны замыкаться и молча думать о том, что их беспокоит, а женщины наоборот, не могут НЕ делиться переживаниями. ⠀ Читали? Если нет, прочесть советую! Книга наталкивает на очень интересные выводы 😊

