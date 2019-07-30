Видео: кот выбежал на поле прямо во время атаки. Он почти принял в ней участие

Животное даже едва не приняло участие в атаке, пробежав мимо французского нападающего Андре-Пьера Жиньяка во время его движения по флангу.

Однако, после того как мяч ушёл за пределы поля, кот удалился, никак не повлияв на результат матча. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.