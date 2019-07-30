Вт, 30.07.2019
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Видео: кот выбежал на поле прямо во время атаки. Он почти принял в ней участие

Выбежавший на поле кот

ФОТО: ESPN

В США в четвертьфинальном матче Кубка лиг между "Реал Солт-Лейк" и "Тигрес" на стадионе "Рио Тинто Стэдиум" произошёл курьёзный случай - прямо во время атаки мексиканской команды на поле выбежал кот. 

Животное даже едва не приняло участие в атаке, пробежав мимо французского нападающего Андре-Пьера Жиньяка во время его движения по флангу.

Однако, после того как мяч ушёл за пределы поля, кот удалился, никак не повлияв на результат матча. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. 

Видео: В США во время футбольного матча на поле выбежал кот

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