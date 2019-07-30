Безумный фанат разбил автомобиль певицы Земфиры

Земфира пояснила, что уже сталкивалась с мужчиной зимой: "Периодически ко мне приходят неадекватные граждане, пытаются завести разговор, вступить в контакт"... И в этот раз было примерно то же самое, но просто я говорила с ним чуть дольше, потому что у меня не было возможности зайти в подъезд, у меня были заняты обе руки. Я зашла в подъезд при помощи соседки с собакой. И он долго голову морочил, минут пятнадцать. Ну и речь его была бессвязной".