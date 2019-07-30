Безумный фанат разбил автомобиль певицы Земфиры

35-летний Глеб Серебряков разбил два передних стекла автомобиля марки Mercedes, который принадлежал певице Земфире. Об этом сообщает издание Lenta.ru со ссылкой на "Комсомольскую правду".
Известно, что злоумышленника задержала полиция, а позже он был отпущен под подписку о невыезде.
Земфира пояснила, что уже сталкивалась с мужчиной зимой: "Периодически ко мне приходят неадекватные граждане, пытаются завести разговор, вступить в контакт"... И в этот раз было примерно то же самое, но просто я говорила с ним чуть дольше, потому что у меня не было возможности зайти в подъезд, у меня были заняты обе руки. Я зашла в подъезд при помощи соседки с собакой. И он долго голову морочил, минут пятнадцать. Ну и речь его была бессвязной".
Земфира, как обычно, пригрозила назойливому поклоннику полицией, тогда он начал "орать на весь двор".
В момент, когда безумный фанат разбил ей машину, ее рядом не было.
"Он же болен, откровенно. Он даже не пытался скрыться, там логическое мышление отсутствует. Он просто стоял и думал, как меня вызвать. А у меня сигнализации в машине нет, я не ставила", - цитирует певицу издание.
Исполнительница отметила, что из машины ничего не пропало.
Против мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" УК РФ. Ущерб Земфире составил "не менее 17,3 тысячи рублей (245 евро)".
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