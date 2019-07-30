Погоня из Риги до Огре: полицейский использовал мотоцикл без техосмотра

Пресс-секретарь Госполиции Симона Гравите сказала, что случившееся - беспрецедентный случай, который свидетельствует о том, что должностное лицо в данном случае действовало не в соответствии с возложенными на себя обязанностями, а также внутренним правилам Госполиции об эксплуатации служебных транспортных средств.

Соответствующее должностное лицо должно было удостовериться, что автомобиль, выданный сотруднику полиции, может участвовать в дорожном движении. Правила также предусматривают то, что каждый водитель должен проверять техническое состояние автомобиля перед его использованием, сказала Гравите.

Начата служебная проверка.

Как уже сообщалось, в среду вечером в Риге, вблизи улиц Маскавас и Тургенева, водитель, управлявший машиной марки Audi, не повиновался требованию Госполиции остановиться и продолжил движение. Госполиция начала преследование агрессивного водителя.

По словам начальника криминальной полиции Рижского региона Андрея Созинова, убегавший автоводитель протаранил полицейский экипаж, который его преследовал, а в ходе дальнейшей погони задел еще несколько транспортных средств, в том числе полицейских.

Видео: Погоня за Audi

Как рассказал представитель полиции Рижского самоуправления Том Садовскис, в ходе погони в Риге попала в аварию полицейская машина, в которой находились двое работников муниципальной полиции, которые были госпитализированы.

Погоня продолжалась до Огре, где пострадал еще один полицейский-мотоциклист. Для остановки беглеца полиция воспользовалась огнестрельным оружием.

После задержания нарушителя было констатировано, что он был ранен этими выстрелами, поэтому беглец был доставлен в медицинское учреждение.

Как рассказал на пресс-конференции Созинов, пытавшийся сбежать от полиции водитель в 2016 году был осужден на два года за кражу автомобиля. Ему был постановлен арест и он находился в розыске.

Он также отметил, что кроме трех пострадавших полицейских травмы получили женщина с ребенком - они находились в одном из автомобилей, которые протаранил беглец.

Всего, по словам Созинова, по беглецу было совершено порядка 15 выстрелов, но точное число будет установлено в ходе служебной проверки.

Начальник управления Криминальной полиции также подтвердил, что в автомобиле беглеца были найдены антирадары и глушитель GPS, которые обычно используют для угона машин, однако полиция заявлений по факту угона не получала.