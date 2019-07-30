Новым послом Латвии в США будет Марис Селга

В ближайшее время Селга сменит на посту посла в США Андриса Тейкманиса, который оставит должность до окончания срока полномочий, чтобы стать руководителем канцелярии президента.

Новым послом Латвии в Литве будет Индулис Берзиньш, который ранее занимал пост постоянного представителя Латвии в НАТО. Новым послом в Белоруссии назначен Эйнар Семанис, который до этого был послом в Литве.

В свою очередь послом Латвии в Бельгии будет Андрис Разанс, который ранее работал в бюро представителя Латвии в международных правозащитных организациях. Латвийское посольство в Бельгии не имело руководителя с конца 2015 года.