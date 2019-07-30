Вкус лета: безалкогольный мохито с ягодами и цитрусовыми
Долгие солнечные вечера и настроение отпуска так и манят поставить все на паузу, наслаждаясь моментом, и приготовить освежающий напиток с ароматом летних ягод. Специалист по питанию и повар Евгения Янсоне предлагает рецепт летнего безалкогольного мохито, который удивит своей оригинальностью и позволит насладиться невероятным сочетанием вкусов.
Малиново-клюквенно-цитрусовый мохито
Ингредиенты (2-4 стакана): 500 мл газированной воды с ароматом клюквы, 125 г малины, сок 4 апельсинов, половинка лимона, лед, 1/2 стакана питьевой воды, мед (по желанию), пучок листьев мяты, свежая клюква для подачи
Приготовление:
1. Положить малину и половину листьев мяты в котелок, добавить 1/2 стакана питьевой воды и вскипятить.
2. Пропустить через ситечко, хорошенько выдавив сок мяты и малины.
3. Полученное малиново-мятное пюре охладить и, если предпочитаете более сладкие напитки, добавить мед.
4. На дно каждого стакана налить 2-3 столовые ложки малиново-мятного пюре.
5. Наполнить стаканы льдом.
6. Медленно налить в стаканы свежевыжатый апельсиновый сок, равномерно распределив его по всем стаканам.
7. Оставшееся свободное место в стаканах наполнить газированной водой с ароматом клюквы.
8. Украсить ломтиком лимона, свежей клюквой и листьями мяты. Подавать сразу!
* Чтобы коктейль выглядел более эффектно, его готовят слоеным, однако перед употреблением его необходимо перемешать.
Материал подготовлен в сотрудничестве с национальным розничным торговцем ELVI и производителем натуральной минеральной воды VENDEN.