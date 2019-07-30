Вкус лета: безалкогольный мохито с ягодами и цитрусовыми

Долгие солнечные вечера и настроение отпуска так и манят поставить все на паузу, наслаждаясь моментом, и приготовить освежающий напиток с ароматом летних ягод. Специалист по питанию и повар Евгения Янсоне предлагает рецепт летнего безалкогольного мохито, который удивит своей оригинальностью и позволит насладиться невероятным сочетанием вкусов.