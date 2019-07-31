Ср, 31.07.2019
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Пассажиры сообщили в полицию о подозрительном мужчине в автобусе Рига-Минск

ФОТО: Valsts policija

Поздним вечером во вторник, 30 июля, пассажиры сообщили в полицию о подозрительном мужчине в автобусе Рига-Минск, сообщила представитель Управления земгальского региона Госполиции Арлита Долга.

Около 23.00 полиция получила информацию о том, что в автобус, отправившийся из столицы Латвии в Минск, сел мужчина с черной сумкой. Окружающим его поведение казалось подозрительным.

Транспортное средство в Иецавском крае остановил экипаж полиции Управления рижского региона, констатировав, что в сумке у мужчины личные вещи. 

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